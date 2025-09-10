Туск: 19 дрона са навлезли в Полша

Полският премиер Доналд Туск заяви, че полските военни са регистрирали 19 нахлувания на дронове във въздушното пространство на страната през нощта.

В реч пред полския парламент Туск казва, че три - или може би четири - дрона са били свалени от полски и натовски самолети, които са били изпратени в бойно поле, за да се справят със заплахата.

Туск казва, че значителен брой от дроновете са долетели в страната от Беларус. Последният свален дрон е бил в 06:45 местно време (05:45 BST).

Консултациите със съюзниците са приели формата на официално искане за активиране на член 4 от НАТО, обяви Туск.

"Член 4 е само началото. Ще очакваме значително по-голяма подкрепа по време на консултациите. Това е конфронтация, която Русия обяви срещу свободния свят“, подчерта той.

Доналд Туск заяви също, че „днес няма причина да се твърди, че сме в състояние на война“.

„Но няма съмнение, че тази провокация е несравнимо по-опасна от гледна точка на Полша от всички предишни."



Премиерът предаде информацията от началника на Генералния щаб относно хода на събитията. Той каза, че във вторник в 22:06 ч. полската армия е получила първата информация за започването на масирана руска въздушна атака срещу Украйна. Въз основа на тази информация Оперативното командване е подготвило сили и ресурси, включително самолети и хеликоптери, каза той.

„Около 23:30 ч. беше регистрирано първото нарушение на въздушното пространство над страната ни. Последното, което регистрирахме, се случи около 6:30 ч. сутринта. Това дава представа за мащаба на тази операция. Тя продължи точно цяла нощ“, каза Туск.

Туск също така заяви, че „новото, в най-лошия смисъл на думата“, е посоката, от която идват дроновете, нарушаващи полското въздушно пространство.

„За първи път по време на тази война те (дронове) долетяха - бел. ред.) не от Украйна, в резултат на грешки, дезориентация на дроновете или дребномащабни руски провокации. За първи път значителна част от тези дронове прелетяха над Полша директно от Беларус“, отбеляза той.

Броят от 19 регистрирани и прецизно проследени нарушения на полското въздушно пространство не е окончателен, посочи премиерът. Началникът на Генералния щаб на полската армия възнамерява да предостави само потвърдени данни.