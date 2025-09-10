SIM карти издадоха: Русия планирала атаката над Полша от месеци ВИДЕО

Руският удар с дронове срещу Полша не се е появил от нищото. Според разследване на украинското издание за отбрана Defense Express на 10 септември, доказателствата сочат, че Кремъл се е подготвял за подобни трансгранични операции от месеци.

Още през юли в Полша се появиха съобщения, че в руски дронове, свалени над Украйна, са открити SIM карти от полски мобилни оператори.

Footage shows the moment Poland downed a Russian drone. pic.twitter.com/o0lLLO3auD — Open Source Intel (@Osint613) September 10, 2025

Детайлите сочат, че Москва тества свързаността на дронове с полските мобилни мрежи – тревожен индикатор за дългосрочно планиране на полети през полска територия, заяви Defense Express.

Полският журналист Марек Буджиш публикува информация на 2 юли, базирана на изтекъл доклад, съдържащ подробни данни за това къде са били свалени дроновете. Този доклад разкри също, че един руски дрон е носил литовска SIM карта, което допълнително предполага, че Москва проучва свързаността както в Полша, така и в Литва.

„Откриването на SIM карти от полски и литовски доставчици в руски дронове за далечни удари трябва да бъде споделено с партньори в Полша и Литва“, се казва в доклада. Седмица по-късно информацията вече беше в ръцете на полските медии.

И все пак разкритията предизвикаха малък дебат в Полша, въпреки че руските дронове вече бяха започнали да пресичат полското въздушно пространство през лятото, отбеляза Defense Express.

На 20 август един се разби и експлодира близо до село Осини в Люблинско воеводство – само на 25 мили от военновъздушна база, в която се намира въздушният патрул на НАТО.

Използването на мобилен интернет позволява на руските дронове да предават разузнавателни данни, да коригират траекториите на полета и в някои случаи да събират информация за системите за противовъздушна отбрана и електронна война. Визуални данни от бордовите камери също могат да се предават в реално време. Тази технология се използва широко срещу Украйна от началото на пълномащабното нахлуване на Русия.

Анализатори на Defense Express заявиха, че остава неясно дали дроновете, които удариха Полша тази седмица, са носили такова оборудване. Разумно е обаче да се предположи, че една от целите на Москва е била да проучи готовността на Полша за противовъздушна отбрана - особено с мащабните руско-беларуски военни учения „Запад-2025“, които ще започнат в Беларус на 12 септември.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов да помогне на Полша в изграждането на система за предупреждение и защита срещу руски атаки, подчертавайки необходимостта от общоевропейски подход към противовъздушната отбрана.