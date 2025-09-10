Радев изрази безпокойството си от ескалацията на напрежение в Близкия изток

Президентът Румен Радев подчерта в телефонен разговор с емира на Катар шейх Тамим Бин Хамад ал-Тани значението на усилията в глобален план за противодействие на тероризма, като изрази същевременно безпокойството си от ескалацията на напрежение в Близкия изток вследствие на нанесения от Държавата Израел въздушен удар в столицата на Катар Доха. Радев допълни, че на територията на катарската столица живеят и работят стотици наши сънародници, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Президентът изрази надежда за възможно най-скорошно преустановяване на военните действия в Близкия изток и недопускане на разширяването на териториалния обхват на конфликта, който застрашава международния мир и сигурност.

Румен Радев отново изрази признателността си за личната ангажираност на емира на Катар шейх Тамим Бин Хамад Ал-Тани за освобождаването на капитана и помощник-капитана на кораба „Галакси Лидер“.