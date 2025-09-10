IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радев изрази безпокойството си от ескалацията на напрежение в Близкия изток

Това стана в телефонен разговор с емира на Катар

10.09.2025 | 21:30 ч. Обновена: 10.09.2025 | 22:22 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Президентът Румен Радев подчерта в телефонен разговор с емира на Катар шейх Тамим Бин Хамад ал-Тани значението на усилията в глобален план за противодействие на тероризма, като изрази същевременно безпокойството си от ескалацията на напрежение в Близкия изток вследствие на нанесения от Държавата Израел въздушен удар в столицата на Катар Доха. Радев допълни, че на територията на катарската столица живеят и работят стотици наши сънародници, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 

Президентът изрази надежда за възможно най-скорошно преустановяване на военните действия в Близкия изток и недопускане на разширяването на териториалния обхват на конфликта, който застрашава международния мир и сигурност. 

Румен Радев отново изрази признателността си за личната ангажираност на емира на Катар шейх Тамим Бин Хамад Ал-Тани за освобождаването на капитана и помощник-капитана на кораба „Галакси Лидер“.

