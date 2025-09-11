Оръжието, с което беше убит Чарли Кърк, вече е във ФБР

Разследващите все още не са открили лицето, което е убило американския консервативен активист Чарли Кърк, но разполагат с негови изображения и са иззели оръжието, използвано при престъплението, съобщи ФБР.

„Иззели сме това, което смятаме за оръжието, използвано при вчерашната стрелба. Това е мощна пушка с болтова затворна система“, заяви агентът на ФБР Робърт Болс по време на медийна среща.

Той добави, че „разполагаме с изображения на заподозрения“.

„Правим всичко възможно, за да го намерим, и все още не сме сигурни колко далеч е стигнал, но ще го направим – ще положим максимални усилия“, каза агентът.

31-годишният консервативен подкастер, знаменосец на про-Тръмп младежта, беше убит с изстрел в шията, докато участваше в среща пред около 3000 души на тема „американското завръщане”. Мотивите на убиеца засега остават неизвестни.

„От години радикалната левица сравнява велики американци като Чарли с нацистите и най-лошите престъпници и масови убийци в света. Този вид реторика е пряко отговорна за тероризма, с който се сблъскваме днес в нашата страна, и това трябва да спре незабавно“, заяви Доналд Тръмп във видео, публикувано в социалната му мрежа Truth Social.