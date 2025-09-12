IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радост: Лиъм Нийсън ще жени сина си

Синът му Даниел се сгоди за приятелката си от колежа

12.09.2025 | 01:55 ч. Обновена: 12.09.2025 | 02:15 ч. 0
Снимка: Getty Images

Даниел Нийсън – най-малкият син на Лиъм Нийсън и покойната Наташа Ричардсън – е сгоден за приятелката си Натали Акерман, с която са заедно от осем години

29-годишният бизнесмен и бъдещата му съпруга са гаджета още от колежанските си години

„Виждам майка си в Нат, виждам живот в Нат и всичко се подобри с поставянето на този пръстен“, казва Даниел след предложението

Лиъм Нийсън съвсем скоро ще трябва да стяга сватба!

Най-малкият син на актьора от покойната му съпруга Наташа Ричардсън – Даниел Нийсън – е предложил брак на приятелката си Натали Акерман, с която са заедно от осем години. Звездният наследник е паднал на едно коляно с пръстен в ръка на 6 септември в Ню Йорк по време на романтичен круиз. Потвърждавайки годежа пред списание People, Даниел каза „Вчера имах възможността да помоля най-добрия си приятел да се присъедини към мен на това приключение, наречено живот“.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

лиъм нийсън
