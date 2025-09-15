Мрежата на Мъск Starlink спря да работи по целия фронт на Украйна

Starlink, сателитната интернет услуга, собственост на Илон Мъск, претърпя глобално прекъсване на 15 септември, съобщи компанията на официалния си уебсайт.

Услугата е жизненоважна за болниците, училищата и военните части на фронтовата линия в цяла Украйна, пише „Киев индипендънт“.

„Starlink отново е изключен по цялата фронтова линия“, написа в Telegram украинският командир на дроновите войски Роберт „Мадяр“ Бровди.

Милиардерът Илон Мъск съобщи днес на уебсайта си, че има прекъсване на услугата, предаде Ройтерс.

"Понастоящем има прекъсване на услугата на "Старлинк". Екипът ни разследва", се казва в изявление на интернет доставчика.