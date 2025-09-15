IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Мрежата на Мъск Starlink спря да работи по целия фронт на Украйна

Има глобално прекъсване

15.09.2025 | 09:00 ч. Обновена: 15.09.2025 | 10:04 ч. 19
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Starlink, сателитната интернет услуга, собственост на Илон Мъск, претърпя глобално прекъсване на 15 септември, съобщи компанията на официалния си уебсайт.

Услугата е жизненоважна за болниците, училищата и военните части на фронтовата линия в цяла Украйна, пише „Киев индипендънт“.

„Starlink отново е изключен по цялата фронтова линия“, написа в Telegram украинският командир на дроновите войски Роберт „Мадяр“ Бровди.

Милиардерът Илон Мъск съобщи днес на уебсайта си, че има прекъсване на услугата, предаде Ройтерс.

"Понастоящем има прекъсване на услугата на "Старлинк". Екипът ни разследва", се казва в изявление на интернет доставчика.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

илон мъск старлинк украйна
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem