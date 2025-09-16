IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Възможна е среща Тръмп-Зеленски следващата седмица

Рубио: Двамата лидери може да се срещнат в Ню Йорк

16.09.2025 | 10:42 ч.
Президентът Доналд Тръмп вероятно ще се срещне със своя украински колега Володимир Зеленски следващата седмица и все още се надява да посредничи за мирно споразумение с участието на руския президент Владимир Путин, заяви държавният секретар Марко Рубио, цитиран от AFP.

Тръмп е провел “многобройни разговори с Путин, множество срещи със Зеленски, включително вероятно отново следващата седмица в Ню Йорк“, където лидерите се събират за Общото събрание на ООН, каза Рубио пред репортери в Израел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прави всичко възможно, за да сложи край на конфликта в Украйна, заяви държавният секретар на САЩ.

“Това не е войната на Тръмп“, каза Рубио пред Fox News. “Тръмп наследи тази война. И сега президентът прави всичко възможно, за да се опита да я сложи край.“

Според Рубио, Тръмп е “изразходил огромно количество политически капитал, енергия и време в опит да я сложи край“.

Последната среща между Тръмп и Зеленски беше в Овалния кабинет, а украинският президент беше придружен от европейските лидери.

