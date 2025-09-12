Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще посети Израел, за да демонстрира подкрепа за страната преди заседанието на Общото събрание на ООН, на което се очаква да бъде проведена оживена дискусия относно създаване на палестинска държава, предаде Асошиейтед Прес, като се позова на американския Държавен департамент.

Въпреки напрежението между президента Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, особено покрай израелската атака срещу лидерите на "Хамас“ в Катар, Рубио ще пристигне в Израел в неделя за двудневна визита. Очаква се той да посети спорен археологически обект в Източен Йерусалим, където палестинците искат да установят столицата на евентуална своя държава.

Рубио днес ще се срещне с премиера на Катар, който заедно редица други лидери от арабския свят осъди израелския удар срещу лидерите на "Хамас“ в катарската столица Доха.

Израелската атака осуети опитите на Тръмп да осигури широкообхватно мирно споразумение за Близкия изток, след като лидерите на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар реагираха гневно на действията на Израел.

Посещението на Рубио идва на фона на буксуващите усилия за договаряне на сделка за освобождаване на израелските заложници и след като Израел задейства плановете си да окупира град Газа, посочва АП.

Държавният департамент обяви, че той ще обсъди с израелските лидери „оперативните цели и задачи“ на Израел в Газа, както и споделените усилия да бъдат убедени европейските страни да не признават палестинска държава.

Освен това се очаква Рубио да посети Града на Давид - популярен археологически обект и туристическа дестинация, построена от Израел в палестинския квартал "Силуан" в Източен Йерусалим.

На това място се намират някои от най-старите археологически паметници в 3000-годишния град, за които дори се твърди, че може да са свързани с крал Давид, отбелязва АП.

Критици обаче обвиняват администрацията, грижеща се за обекта, че налагат националистически наративи за сметка на местните палестински жители. Организацията майка "Елад“ помага на еврейски семейства да се заселват в арабски квартали, за да бъдат затвърдени израелските претенции към целия град Йерусалим, пише БТА.