Мадуро е ескортиран до съдебната зала в Ню Йорк с белезници и охрана ВИДЕО

Той ще се яви в съда по обвинения в разпространение на наркотици и оръжия

05.01.2026 | 16:30 ч. 17
Кадър X

Николас Мадуро, сваленият президент на Венецуела, както и съпругата му Силия Флорес пристигнаха във федералната съдебна палата в Ню Йорк за първото си явяване пред съда и предявяване на обвинение, съобщава Ройтерс.

Кадри от американските телевизии показаха сваленият лидер с белезници и обграден от охрана.

Президентът на латиноамериканската държава ще се яви в съда по обвинения в разпространение на наркотици и оръжия, като това ще стане факт няколко дни, след като беше задържан в Каракас при внезапна военна операция на САЩ.

Мадуро беше транспортиран до близка хеликоптерна площадка от Столичния център за задържане в Бруклин. След това беше транспортиран със самолет до най-южната точка на Манхатън, на кратко разстояние от другата страна на Ийст Ривър.

Николас Мадуро затвор в Бруклин Ню Йорк съд обвинения разпространение на наркотици
