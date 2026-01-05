Мадуро е ескортиран до съдебната зала в Ню Йорк с белезници и охрана ВИДЕО

Николас Мадуро, сваленият президент на Венецуела, както и съпругата му Силия Флорес пристигнаха във федералната съдебна палата в Ню Йорк за първото си явяване пред съда и предявяване на обвинение, съобщава Ройтерс.

Кадри от американските телевизии показаха сваленият лидер с белезници и обграден от охрана.

Президентът на латиноамериканската държава ще се яви в съда по обвинения в разпространение на наркотици и оръжия, като това ще стане факт няколко дни, след като беше задържан в Каракас при внезапна военна операция на САЩ.

Мадуро беше транспортиран до близка хеликоптерна площадка от Столичния център за задържане в Бруклин. След това беше транспортиран със самолет до най-южната точка на Манхатън, на кратко разстояние от другата страна на Ийст Ривър.