Майка и син загинаха след удар в дърво във Варненско

Двама души загинаха, а един е настанен в болница с опасност за живота след две тежки катастрофи във Варненска област, съобщиха от полицията.

Единият от инцидентите е на територията на районното управление в комплекс Златни пясъци. Мотоциклетист на 28 години е бил блъснат от лек автомобил, който му е отнел предимството на кръстовище. Младият мъж е с множество фрактури и е настанен в реанимация, с опасност за живота.

Другата катастрофа се е случила на пътя между селата Оборище и Ведрина, в посока Добрия. Шофьорът на лек автомобил – 50-годишен мъж, е загубил управление и се е блъснал в крайпътно дърво. На място са загинали той и 76-годишната му майка. Спътничката им, на 50 години, е настанена в реанимация, но без опасност за живота.