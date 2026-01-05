IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Майка и син загинаха след удар в дърво във Варненско

Моторист е с опасност за живота след катастрофа в Златни пясъци

05.01.2026 | 16:37 ч. 2
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Двама души загинаха, а един е настанен в болница с опасност за живота след две тежки катастрофи във Варненска област, съобщиха от полицията.

Единият от инцидентите е на територията на районното управление в комплекс Златни пясъци. Мотоциклетист на 28 години е бил блъснат от лек автомобил, който му е отнел предимството на кръстовище. Младият мъж е с множество фрактури и е настанен в реанимация, с опасност за живота.

Другата катастрофа се е случила на пътя между селата Оборище и Ведрина, в посока Добрия. Шофьорът на лек автомобил – 50-годишен мъж, е загубил управление и се е блъснал в крайпътно дърво. На място са загинали той и 76-годишната му майка. Спътничката им, на 50 години, е настанена в реанимация, но без опасност за живота.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

варна катастрофа добрич загинали
