Швейцария ще замрази всички активи на Мадуро с незабавно действие

Швейцарското правителство обяви, че е решило да замрази всички активи, държани в Швейцария от сваления венецуелски президент Николас Мадуро или неговите сътрудници, „с незабавно действие“.

„На 5 януари 2026 г. Федералният съвет взе решение с незабавно влизане в сила да блокира всички активи на Николас Мадуро и други лица от неговото обкръжение, намиращи се в Швейцария“, се казва в текста.

Според изявлението тези мерки са насочени към предотвратяване на изнасянето на незаконно придобити активи извън пределите на конфедерацията. Отбелязва се, че замразяването ще засегне активите на лица, които досега не са били обект на санкции в Швейцария, и няма да се отнася до активите на членовете на действащото правителство на Венесуела. Във Федералния съвет подчертаха, че блокирането представлява допълнение към аналогичните ограничения, действащи по отношение на Венесуела от 2018 г.

„С това Федералният съвет (правителството) цели да предотврати изтичането на активи“, се посочва в изявление.

В него се подчертава също, че „ако бъдещи съдебни производства разкрият, че средствата са придобити незаконно, Швейцария ще се постарае да гарантира, че те ще бъдат в полза на венецуелския народ“.