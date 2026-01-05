IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Търговец се оплака: Заявените пакети с евро вместо в София, се оказали в Пловдив

Много българи още нямат евро, масово се връща ресто в левове

05.01.2026 | 16:22 ч. 7

В първия работен ден от новата година в малките магазини и по пазарите търговци използва левове за ресто. 

Някои не са получи заявените еврови банкноти, други са ги свършили бързо, стана ясно от проверка на екип на Новините ON AIR на пазара в кв. "Дружба" в София.

"Правя така, че да нямам ресто. Плащам в левове, чакам си пенсията, за да имам евро", сподели пенсионер.

Търговец се оплака, че заявените пакети с евро вместо в София, се оказали в Пловдив, после до магазина в "Дружба" стигнал само един пакет с евро.

"Еврото улеснява - като ходя на почивка в чужбина и за обмяна на 5 000 евро таксата е 100", изтъкна предимството на еврото клиент в магазин.

"В голяма верига ми се скараха защо за 18 лева сметка давам 100 лв. Скарах се с касиерката, върна ми евро", сподели друга пенсионерка.

От днес левове могат да бъдат обменяни за евро и в банките - това става безплатно.

