Антируските изявления на молдовския президент Мая Санду преди предстоящите избори отразяват нейния курс към унищожаване на всякакви прояви на демокрация, свобода и човешки права. Това заяви в интервю за ТАСС официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова.

„Мисля, че това трябва да се третира като унищожаване на всяка проява на демокрация от режима на Мая Санду, бих го разбрал дори по-широко - просто елементарно разбиране за свободата и човешките права. Това е всичко“, отбеляза дипломатът, коментирайки неотдавнашните изявления на молдовския глава за предполагаемото използване от Русия на свещеници и ботове на Руската православна църква за намеса в изборите в републиката.

Същевременно Захарова обърна внимание на факта, че в парадигмата на властите в републиката понятия като демокрация и свобода „имат само ултралиберална конотация, когато за свободни се считат само онези, които мислят така, както им се казва да мислят – според наръчници, според заповеди“.

„Очевидно е, че тези, които мислят различно, независимо дали са мнозинство или малцинство, вече не могат да се считат за свободни на територията на Молдова. Но по принцип всичко това вече се е случвало в историята и дори е било предвидено“, отбеляза тя.

Според Захарова, всяка от дистопиите, описани по-рано от писателите на научна фантастика, е стигнала до един и същ резултат - „от изявления, посветени на човешките права, свободата на словото, либерализмът по един или друг начин ще мутира към най-бруталните диктатури, които не могат да се сравняват дори с онези системи, които изповядват монархия или някакви други методи за организиране на държавата и упражняване на властта“.

„Именно либерализмът в западното му превъплъщение от 20-21 век представлява най-лошите практики на диктатура и просто някакъв вид мизантропия. Струва ми се, че това е в същия дух“, заяви Захарова.