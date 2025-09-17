Защо зареждането с гориво във въздуха е по-трудно, отколкото изглежда

Презареждането с гориво във въздуха, един от най-важните умножители на силата в съвременната авиация, позволява на самолета да остане във въздуха много по-дълго, отколкото биха позволили само вътрешните му резервоари за гориво, което води до удължен обхват, време на престой и глобален обхват. Без презареждане с гориво във въздуха , съвременните операции на военновъздушните сили, като бомбардировки на дълги разстояния, разполагане на трансокеански изтребители или постоянни бойни патрули, вероятно биха били невъзможни, поне в сегашния им вид, пише Харисън Кас, старши журналист по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest .

Въпреки че зареждането с гориво във въздуха изглежда доста просто, действието между два самолета, летящи в близка формация – и предаването на гориво от единия на другия – всъщност е сложно, специализирано и доста опасно.

По-разпространеният в световен мащаб подход е „сонда и плавно зареждане“, при който танкер тегли гъвкав маркуч с кошничевиден фитинг (плавателното устройство) в края. Приемащият самолет, с прибираща се сонда, след това вкарва сондата си в плавното устройство, докато двата самолета летят в плътна формация. След като сондата е в плавното устройство, помпите прехвърлят гориво от танкера към приемника. Процесът е механично прост и дори позволява едновременното разполагане на множество маркучи от един самолет-цистерна. Методът обаче се зарежда с гориво сравнително бавно, което го прави приложим за по-малки изтребители и палубна авиация, но непрактичен за зареждане с гориво на бомбардировачи или големи транспортни самолети във въздуха.

„Летящата стрела“ е любимата система на Военновъздушните сили на САЩ

По-сложна от сондата и плъзгащата се система, летящата стрела прехвърля гориво в приемащия самолет много по-бързо. Системата разчита на резервоар, който удължава твърда, телескопична тръба, наречена „кутия“, която се управлява от член на екипажа на танкера, известен като оператор на стрелата. От задната част на танкера, операторът на стрелата „прехвърля“ стрелата в резервоар на приемащия самолет, използвайки малки контролни повърхности на самата стрела. След като стрелата е свързана с приемащия самолет, далеч по-мощна помпа прехвърля хиляди килограми гориво в минута. И докато системата на стрелата може да зарежда само един самолет едновременно, дебитът на горивото е такъв, че системата е идеална за зареждане с гориво на по-големи самолети като бомбардировачи и транспортни самолети.

Независимо дали става въпрос за зареждане с гориво с плавно управление или летяща стрела, зареждането с гориво във въздуха изисква сръчно летене. Танкерите и получателите са принудени да поддържат стабилна относителна позиция само на няколко фута един от друг - въпреки предизвикателствата, свързани с турбуленцията, страничните ветрове или ефекта на въздушната струя, създаден в следата на танкера. При по-екстремни обстоятелства, поддържането на достатъчна стабилност, за да се позволи прехвърлянето на гориво, може да изисква прецизно летене. Процесът се улеснява чрез постоянна комуникация; приемащият пилот и операторът на стрелата непрекъснато обсъждат подравняването, контрола на скоростта и безопасността през целия процес.

Трудностите, свързани с презареждането с гориво във въздуха, си заслужават стратегически

Изтребители, обикновено със скромни бойни радиуси, могат да се разполагат през океаните благодарение на презареждането с гориво във въздуха на всеки няколкостотин мили. По подобен начин стратегическите бомбардировачи могат да бъдат изстрелвани от континенталната част на Съединените щати, да поразяват цели в чужбина и да се връщат у дома, без дори да кацат – както беше демонстрирано при неотдавнашния удар с B-2 „Операция Midnight Hammer“ срещу Иран. И тъй като само шепа държави притежават големите танкери, необходими за поддържане на бойни операции на далечни разстояния, глобалните стратегически последици от презареждането с гориво във въздуха са огромни. Всъщност, привидно скромната способност за зареждане с гориво във въздуха има последици за баланса на глобалните сили.