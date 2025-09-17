За Оливия Уайлд е странно, че бившият ѝ излиза с нейна приятелка

Появиха се противоречиви твърдения относно това каква е реакцията на Оливия Уайлд за новата връзка на бившия ѝ Хари Стайлс със Зоуи Кравиц.

Оливия и Хари имаха връзка в периода януари 2021 - ноември 2022 г. А през август тази година певецът и Зоуи започнаха да бъдат забелязвани заедно по срещи.

Интересното е, че Уайлд и Кравиц са добри приятелки. Източник казва, че на Оливия не ѝ пука за връзката между Стайлс и Зоуи.

"Тя продължи напред, което е много ясно през последните 3 години", твърди източник на "Mirror".

Но друг източник споделя нещо съвсем различно.

"Винаги се усеща странно за нея, когато Хари започне да излиза с нова знаменитост. Казва си: "Защо нея?" Защо той трябва да се среща с хора, които тя познава? Супер неловко е за нея", коментира източник на "Daily Mail".

