Ужасяваща гледка: Студент бе открит обесен на дърво в университетски кампус

Студент бе открит мъртъв, обесен на дърво в кампуса на Delta State University" в Мисисипи. Полицията твърди, че няма данни за престъпление, въпреки лавината от онлайн слухове, които сочат обратното.

Тялото на Демартравион „Трей“ Рийд от Гренада е намерено в понеделник, 15 септември, в кампуса на университета в Кливланд, съобщиха официално от Delta State във Facebook.

Директорът по обществена сигурност на DSU, Майк Пийлър, заяви, че тялото е открито обесено на дърво близо до игрищата за пикълбол в централната част на кампуса малко след 7 сутринта, предават местните медии.

В социалните мрежи обаче започнаха да се появяват твърдения, че Рийд е имал счупени крака и други наранявания, които биха направили невъзможно да се обеси сам, пише People.

Пийлър опроверга тези слухове, като заяви, че няма доказателства за чужда намеса и че случаят не представлява заплаха за сигурността на кампуса.

Офисът на коронера на окръг Боливар също излезе с официално становище, според което Рийд „не е имал разкъсвания, контузии, открити фрактури, счупени кости или травми, които биха били в съответствие с нападение“.

„На този етап няма доказателства, че е бил атакуван преди смъртта си“, допълниха от службата.

Заместник-коронерът на окръг Боливар, Мъри Роарк, каза пред Mississippi Free Press, че „не е видял счупени крайници“ по тялото на Рийд, но отказа да навлиза в повече детайли, тъй като разследването е в ход.

„Не мисля, че трябва да обсъждам това повече. Моето мнение е, че сам е посегнал на живота си, и имам причини да смятам така“, заяви той.

Властите – включително Офисът на шерифа на окръг Боливар, Бюрото за разследване на Мисисипи и полицията в Кливланд – работят заедно по случая.

В понеделник в DSU отмениха занятията и всички събития по повод стогодишнината на университета. За студенти и преподаватели бяха осигурени консултации и подкрепа.

„Нашата общност е дълбоко покрусена от тази загуба. Говорих с близките на Трей и изразих съпричастността ни“, каза президентът на университета д-р Дан Енис.

Междувременно семейството на Рийд нае гражданския адвокат по правата на човека Бен Кръмп. В изявление, получено от People, той написа: „Трей Рийд беше млад мъж, изпълнен с обещания и топлина, обичан и уважаван от всички, които го познаваха. Неговото семейство и университетската общност заслужават пълно и независимо разследване, за да се открие истината за това, което се е случило. Аз заставам до това семейство и ще оглавя екип от лидери и организации за граждански права, които ще търсят прозрачност и отговори за близките на Трей.“