Руски дисидент се самоуби, след като Великобритания му отказа убежище

Руски дисидент, протестирал срещу войната в Украйна, е намерен мъртъв, след като опитът му да поиска убежище във Великобритания е отхвърлен.

Александър Фролов почина през юли, след като молбата му за убежище беше отхвърлена и му беше казано, че ще трябва да чака повече от година, за да обжалва, въпреки страха си от затвор, ако се върне в Русия.

Приятели на 26-годишния Фролов, който беше активен участник в антивоенни протести и събираше пари за помощ на Украйна, смятат, че се е самоубил, след като изпадна в депресия заради молбата си за убежище.

Фролов напуска Русия преди пълномащабното нахлуване в Украйна и се отправя към Великобритания с виза за сезонен работник. След нахлуването той отказва да участва във войната и се противопоставя на това да се върне в Русия, като вместо това посвещава усилията си на политически активизъм във Великобритания.

Руското демократично общество, лондонска група за руснаци във Великобритания, които се противопоставят на режима на президента Путин и войната в Украйна, заяви, че Фролов се е включил като доброволец за благотворителност в Лондон, раздавайки "не само храна, но и топлина, внимание и човешко съчувствие" на нуждаещите се. Обществото заяви още:

"Александър беше отдаден противник на режима на Путин, доброволец, който отделяше времето си, за да помага на другите, и постоянно присъстваше на антивоенни протести. Александър вярваше във възможността за свободна и демократична Русия и се надяваше един ден да се върне към нея. Той знаеше как да се наслаждава на всеки ден, намираше причина да се шегува дори в трудни моменти, не се страхуваше да се смее на себе си и заразяваше околните с тази лекота."

Галина Шакирова, приятелка и колега антивоенна активистка, написа в Instagram, че Фролов е бил "много умен, мил и весел човек".

Михаил Ходорковски, бивш олигарх в изгнание, чиято организация Руският антивоенен комитет помогна да се плати погребението, а тялото на Фролов да бъде върнато в Русия, каза, че не се е срещал с Фролов, но е чул за случая му чрез руската диаспора в Лондон.

Ходорковски, който беше обявен в руския списък за издирване заради коментарите си, противопоставящи се на войната в Украйна, каза, че Фролов е "изпаднал в дълбока депресия“, след като му е било отказано правото да остане във Великобритания.

Той призова за промяна на правилата за политическо убежище и каза, че системата за кандидатстване е твърде тясна, казвайки пред Times Radio:

"Мисля, че тази ситуация трябва да се отпише само като засягаща политическо убежище — по визи, които се представят въз основа на политическо убежище — не е напълно правилно. Тъй като трябва да кандидатствате за политическо убежище в първата страна, в която пристигнете, понякога това е или страна, която симпатизира на Путин, или не симпатизира на руснаците като цяло, независимо дали са демократични или антивоенни. Следователно, хуманитарните визи, издадени въз основа на заплаха за онези хора, които руските демократични организации проверяват като демократични, антивоенни активисти, са важен фактор."

Руските дисиденти, живеещи във Великобритания, се страхуват както от атаки във Великобритания, така и от лишаване от свобода, ако се върнат у дома. Един член на Руското демократично общество разкри миналата година, че е трябвало да обясни на децата си какво представляват нервнопаралитичните вещества, след като е открила, че е в списък с възможни цели за атака или отравяне.

Списъкът, който според нея може да е създаден като форма на "психологическа война", съдържаше както видни опозиционни фигури, така и активисти. Описвайки себе си като "по-ниско по хранителната верига", тя добави:

"Говоря на митинги и съм доста разпознаваема, но съм изненадана, че съм там."

Министерството на вътрешните работи заяви: "Нашата дългогодишна политика е да не коментираме отделни случаи."