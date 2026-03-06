Кои са най-учтивите зодии?

От малки повечето хора са възпитавани да бъдат любезни, учтиви, вежливи, да се държат мило, да покажат добри маниери. Но това зависи и от характера на човека, който се развива с годините. Някои зодии наистина държат на доброто поведение, винаги помагат и поставят другите над себе си. Ето кои са те, според "Chip Chick".

Везни

Те са сред най-приятните, мили, възпитани и учтиви хора, които ще срещнете. Почти всички ги харесват. Винаги проявяват разбиране, не съдят и са с отворен ум. Дават най-доброто от себе си, за да има хармония и околните да се чувстват спокойно. Миротворци са. Помагат за изглаждане на проблемите.

Лъв

Те винаги се забелязват, изпъкват, горделиви са, инати - имат свое мнение и искат да се чуе. Но имат и наистина страхотни, кралски маниери. Както и добро сърце - щедри са, помагат, мотивират. Винаги знаят как да покажат нужното уважение, възпитани са, грижат се за околните. Правят жестове и подаръци, учтиви и любезни са.

