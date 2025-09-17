IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 72

Германският канцлер предупреди: Путин изпитва търпимостта ни

Мерц призова Европа да не позволява на Русия да определя условията на евентуалното мирно споразумение

17.09.2025 | 14:09 ч. Обновена: 17.09.2025 | 14:39 ч. 40
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Германският канцлер Фридрих Мерц призова Европа да не позволява на Русия да определя условията на евентуалното мирно споразумение с Украйна и предупреди, че ако го направи, това само ще насърчи Владимир Путин "да търси следващата си мишена", предаде ДПА. 

"Путин отдавна изпитва търпимостта ни", каза Мерц в парламента. "Той саботира, той шпионира, той убива, той опитва да разсели хора", добави Мерц. 

Канцлерът каза, че това е станало ясно миналата седмица в Полша, когато руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство и бяха свалени над територията на страната – първи подобен случай от началото на войната. 

Путин също така цели да дестабилизира германското общество, предупреди канцлерът. 

"Няма да позволим това да стане", подчерта Мерц и добави, че по тази причина Германия засилва устойчивостта си и отбранителните си способности. 

"Трябва да възпрем опонентите си от още агресия и в същото време да обединим партньорите и съюзниците ни", каза той. 

Свързани статии

Германия е сред най-големите поддръжници на Украйна от началото на инвазията през 2022 г. Според министъра на отбраната Борис Писториус миналата седмица страната е изпреварила САЩ и вече е най-големият доставчик на военна помощ.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Германия Фридрих Мерц Владимир Путин Русия войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem