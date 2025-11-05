Самолет излетя в САЩ с пламъци на крилото, разби се и предизвика пожар ВИДЕО

Най-малко трима души са загинали, а 11 са ранени, след като широкофюзелажен товарен самолет на американската куриерска и логистична компания Ю Пи Ес (UPS) с трима души на борда се разби след излитане от международното летище в Луивил, щата Кентъки, предизвиквайки голям пожар, заяви губернаторът на щата Кентъки Анди Бешиър, цитиран от Ройтерс.

"Разполагаме с някои предварителни данни, но мога да ви кажа, че очаквам те да се увеличат", заяви Бешиър. "В момента смятаме, че имаме най-малко трима загинали. Смятам, че този брой ще се увеличи. Имаме най-малко 11 ранени, някои от които са в тежко състояние и се приети в местни болници", подчерта той.

Според Ю Пи Ес на борда на самолета са били трима членове на екипажа, а федералните власти заявиха, че се опасяват, че всички те са загинали при инцидента.

Телевизионният канал WLKY, филиал на Си Би Ес (CBS), показа кадри от момента на катастрофата. Самолетът е излетял от пистата на международното летище "Мохамед Али" в Луивил, щата Кентъки, с пламъци на едното крило, а при падането му и удара в земята избухва огромно огнено кълбо. След катастрофата няколко сгради в индустриалната зона в близост до пистата са били обхванати от пламъци.

"Полет 2976 на Ю Пи Ес се разби около 17:15 ч. местно време във вторник (00:15 ч. днес българско време), след като излетя от международното летище "Мохамед Али" в Луивил, щата Кентъки", се казва в изявление на Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА). Самолетът е трябвало да лети за Хонолулу.

Службите за спешна помощ в Луивил съобщиха, че е била издадена заповед всички в радиус от 5 мили (8 километра) от летището да намерят подслон на безопасно място. По-късно властите обявиха, че радиусът на заповедта е бил разширен и вече обхваща всички райони на север от летището до река Охайо.

"Има много пострадали и пожарът все още бушува. Много пътища в района са затворени - моля, избягвайте мястото на инцидента", написа кметът на Луивил Крейг Грийнбърг в социалните мрежи.

Данните на Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) показват, че разбилият се самолет е широкофюзелажен товарен самолет McDonnell Douglas MD-11, който е на 34 години. Американската компания "Боинг", която прекрати програмата MD-11 след придобиването ѝ при сливането с "Макдонъл Дъглас" (McDonnell Douglas), заяви, че е обезпокоена за безопасността и здравето на всички засегнати и ще предостави техническа подкрепа за разследването на инцидента.

Уебсайтът за проследяване на полети Flightradar24 съобщи, че самолетът, който е започнал да лети за Ю Пи Ес през 2006 г., е летял по-рано през деня от Луивил до Балтимор, щата Мериленд, преди да се върне обратно. Полетът от Луивил до Хонолулу обикновено отнема 8 часа и половина, съобщи уебсайтът.

Според данните самолетът се е издигнал на височина от малко над 50 метра и е достигнал скорост от около 340 км/ч, преди да започне внезапно спускане.

Компанията Ю Пи Ес заяви, че все още не потвърдила наличието на жертви или ранени в резултат на инцидента.

Говорител на Националния борд за транспортна безопасност (National Transportation Safety Board - NTSB) заяви, че правителствената служба ще ръководи разследването и ще изпрати екип на мястото на катастрофата.

