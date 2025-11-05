За първи път: Мюсюлманин от южноазиатски произход, роден в Африка, е кмет на Ню Йорк

Кандидатът на прогресивното крило на Демократическата партия Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк, съобщи Асошиейтед Прес.

Трийсет и четири годишният щатски законодател ще стане най-либералният кмет на града от поколения насам, отбеляза агенцията. Мамдани спечели надпреварата срещу бившия губернатор Андрю Куомо и републиканеца Къртис Слиуа.

Сега му предстои да се справи с постоянните нужди на най-големия американски град и да изпълни амбициозните – според скептиците нереалистични – обещания от кампанията си.

С победата си демократичният социалист ще влезе в историята като първия мюсюлманин, първия човек от южноазиатски произход и първия роден в Африка, заемащ кметския пост. Той ще стане и най-младият кмет на града от повече от век, когато встъпи в длъжност на 1 януари.

Сред предизборните обещания са безплатни детски градини, безплатен градски автобусен транспорт, общински хранителни магазини и създаването на нов Департамент за обществена безопасност, който да изпраща специалисти по психично здраве, а не полицаи, при определени спешни сигнали.

Не е ясно как Мамдани ще финансира подобни инициативи, като се има предвид твърдата съпротива на губернаторката от Демократическата партия Кати Хоукъл срещу призивите му за повишаване на данъците за богатите, посочи АП. /БТА