Асеновград е без вода, възникнаха нови аварии

Няма прогноза кога ще бъде пусната

05.11.2025 | 07:54 ч. 4
Снимка: община Асеновград

Усложни се обстановката в Асеновград. Почти цял ден градът е без вода, а тази вечер, след обработката на първоначалната авария на помпена станция Лаково, в непосредствена близост е възникнала нова.

Работата на екипите на ВиК продължава, но няма прогноза кога ще се пусне водата.

Припомняме, че две аварии на довеждащи водопроводи - едната от през нощта, а другата от вторник сутринта оставиха града на сухо. Захранващ водопровод до помпена станция „Лаково“ и друг край вилната зона Параколово са излезнали от строя. 

От сутринта аварийните екипи работят за отстраняване на повредите като обещанието беше е до края на работния ден водоподаването да бъде възстановено до вечерта, но това така и не се случи заради новите пробиви.

В селата около Асеновград водоснабдяването е нормално. /БНР

