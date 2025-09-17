Защо трябва да притежавате злато?

Няколко добри причини да не инвестирате в злато. Първо, то не носи дивиденти или лихви. Второ, не можете да живеете в него, както в недвижимите имоти. Трето, то се е удвоило през последните няколко години, така че забравете за покупките на дъното.

Въпреки това, тази колонка ще обясни защо един разумен, диверсифициран инвеститор трябва да обмисли притежаването на злато днес. Не става въпрос за потенциална възвръщаемост. Става въпрос за застраховка. Златото е склонно да се покачва, когато се случват лоши неща, от инфлация и неконтролируем държавен дълг до война и политическа нестабилност. Тези неща изглеждат по-вероятни сега, отколкото от дълго време насам, пише WSJ.

В нов доклад, Ашвин Тапар от DE Shaw Investment Management твърди, че с нарастването на глобалното богатство, трябва да се увеличават и златните запаси. Той изчислява, че от 1975 г. насам делът на златото е варирал от 1,8% до 7,3% от ликвидното богатство на развитите пазари (наскоро то премина над този диапазон).

Новодобито злато увеличава запасите от злато с по-малко от 2% годишно, според JPMorgan Chase. Останалата част от златното богатство идва от покачващата се цена. В дългосрочен план това вероятно е достатъчно, за да се справи с държавните ценни книжа, но не е обикновена смесица от акции и облигации. Целта на златото е да смекчи удара, когато нещо удари акции, облигации или долар. Номерът е да се разбере какво е това нещо.

Инфлацията е най-добрият приятел на златото

Златото се представя най-добре, когато фиатните валути (каквито емитират централните банки) губят покупателна способност. Цената на златото се повиши рязко през 70-те години на миналия век, когато акциите и облигациите се сринаха на фона на двуцифрена инфлация.

Инфлацията в САЩ, от около 3%, едва ли е катастрофа. А Федералният резерв смята, че тя ще бъде по-ниска след година, отчасти поради по-слабия пазар на труда, поради което е вероятно да намали лихвените проценти в сряда.

Но структурните сили, които поддържаха инфлацията под целта от 2% на Федералния резерв преди 2020 г., промениха посоката си. Глобализацията, която донесе поток от евтини стоки към американските брегове, отпадна; митата, протекционизмът и връщането на пазара на труда са налице. Преди това легалната и нелегалната имиграция компенсираха застаряващата работна сила. Този приток беше прекъснат, дори когато раждаемостта достигна нови дъна.

Тези структурни напрежения не е задължително да тласкат инфлацията нагоре. Федералният резерв може да гарантира, че инфлацията ще остане ниска, като повиши реалния лихвен процент (номиналния лихвен процент минус инфлацията), което отслабва търсенето и ценообразуването. Както посочва Д. Е. Шоу, по-високите реални лихвени проценти са лоши за златото.

Но вземането на такива трудни решения изисква Федералният резерв да остане независим. А скоро може би няма да бъде. Във вторник президентът Тръмп заяви пред репортери, че Федералният резерв трябва да бъде независим, „но мисля, че трябва да слушат умни хора като мен“.

Той предприема безпрецедентни стъпки, за да гарантира, че Федералният резерв ще се вслуша в него. Току-що назначи председателя на своя Съвет на икономическите съветници, Стивън Миран, за управител на Федералния резерв ; Миран ще запази поста си в Белия дом, докато е във Федералния резерв. Тръмп също така се опитва да уволни друг управител за предполагаема ипотечна измама. До следващия май той може да замени председателя Джером Пауъл . Той е откровен за целта си: да намали лихвените проценти по-бързо.

Инвеститорите изглежда не смятат, че това ще доведе до по-висока дългосрочна инфлация и може би са прави. Но краят на независимостта на централната банка е вид риск, който се случва веднъж на поколение, и за който инвеститорите трудно могат да оценят, и за който златото е подходящо.

Акции и облигации

Когато лихвените проценти се покачват, цените на облигациите падат, а златото обикновено поскъпва. Така че златото може да хеджира облигациите. Но тази хеджираща стойност зависи съществено от това защо лихвените проценти се покачват. В епохи на ниска инфлация лихвените проценти се покачват, а цените на облигациите падат поради по-добрите икономически перспективи, а акциите се покачват. Така че доходността на акциите и облигациите е отрицателно корелирана и се хеджира взаимно.

Но във времена на нарастваща инфлация, цените на облигациите и акциите се покачват и падат едновременно. Доходността им е положително корелирана и вече не се хеджират взаимно. Това прави златото още по-привлекателно, защото може да хеджира и двете. Вече има признаци за това.

Можете да се предпазите от инфлацията с ценни книжа, защитени от инфлацията на Министерството на финансите, или TIPS. Но миналия месец Тръмп уволни комисаря на Бюрото по трудова статистика, след като то съобщи неласкателни данни за заетостта, и номинира поддръжник на партията да неин заместник. Инвеститорите сега трябва да преценят риска BLS да промени индекса на потребителските цени, за да намали отчетената инфлация. Това би подкопало защитата, предлагана от TIPS, които са индексирани спрямо ИПЦ. Златото не е.

Дългът и доларът

Според Комитета за отговорен федерален бюджет, публичният федерален дълг на САЩ е на път да се увеличи от почти 100% от брутния вътрешен продукт сега до 120% след десетилетие , надхвърляйки историческия връх по време на Втората световна война. Нито една от политическите партии няма надежден план за спиране на нарастването.

Високият дълг крие два риска, като и двата правят златото привлекателно. По-отдалеченият е, че правителството ще обяви неизпълнение на задълженията си. Другият е „ фискално господство “, при което централната банка дава приоритет на поддържането на управляемо бреме на федералния дълг пред инфлацията. Всъщност Тръмп редовно цитира разходите за дълга като причина, поради която Федералният резерв трябва да намали лихвените проценти.

Златото също се конкурира с долара като резервен актив за централните банки, суверенните фондове и лицата, хванати в капан в клептократични режими. Доларът обаче загуби част от привлекателността си като резервен актив от началото на 2022 г., когато западните правителства замразиха валутните резерви на Русия заради пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна. Goldman Sachs изчислява, че покупките от централните банки са причина за по-голямата част от удвояването на цената на златото оттогава. Търговската война на Тръмп тази година допълнително влоши интереса на инвеститорите към долара, което несъмнено помогна на златото.

Ако високата инфлация, фискалното господство или загубата на резервен статут заплашват долара, бихте могли да купувате чуждестранни валути. Но други страни също имат висок дълг и политическа нестабилност. Не можете да бъдете сигурни, че еврото ще съществува след десетилетие, предвид възхода на евроскептичните партии в Германия и Франция. Златото предпазва от колективна загуба на доверие във фиатните валути.

Златото като застраховка

Страхът от инфлация, фискално господство, обезценяване на долара, война и политическа нестабилност са причините, поради които златото вече поскъпна толкова много. И така, колко, ако изобщо трябва да купите, трябва да купите сега?

Няма еднозначен отговор. Според Д. Е. Шоу, някой, който оптимизира както възвръщаемостта, така и риска, може да разпредели от 0,5% до 9% от портфолиото си за злато. Делът е по-висок, когато акциите и облигациите са положително корелирани или финансова катастрофа, като срив на фондовия пазар или скок на инфлацията, са проблем. Това разпределение не е подходящо за всеки; зависи от личната толерантност към риск.