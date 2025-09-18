Евростат: Годишната инфлация в еврозоната през август е 2%

Годишната инфлация в еврозоната е била 2% през август, съобщи Евростат. По този начин се ревизира надолу първоначалната оценка от 2,1%.

Показателят остава стабилен на месечна база, тъй като през юни и юли ценовият натиск също бе на равнище от 2%.

Сред основните компоненти на инфлацията най-висок годишен ръст през август е отчетен при храните, алкохола и тютюна – 3,2%, спрямо 3,3% през юли. Следват: услугите – 3,1% (срещу 3,2% през юли), неенергийни индустриални стоки – 0,8% (без промяна спрямо юли), енергия – минус 2,0% (спрямо минус 2,4% през юли).

Нивото от 2% съвпада с целта за инфлация на Европейската централна банка (ЕЦБ). Новите данни излизат малко след като банката реши миналата седмица да запази лихвените проценти без промяна. Основната лихва по депозитното улеснение бе задържана на 2% – най-ниското равнище от повече от две години.