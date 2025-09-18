Защо Китай складира толкова много петрол?

Пекин купува суров петрол, от който няма нужда, и подхранва конспиративни теории.

Големият въпрос, който тревожи енергийния пазар в момента, е защо Китай натрупва толкова много петрол. При решаването на проблеми принципът на бръснача на Окам препоръчва да се търси най-простото обяснение. Така че може би отговорът е толкова прост, колкото "защото е евтино". Все пак конспиративният теоретик в мен казва, че има нещо повече, пише за Bloomberg колумнистът Хавие Блас.

Китай е закупил над 150 милиона барела

– на стойност около 10 милиарда долара по текущите цени – над реалното си потребление досега през тази година. За страна, която купува повече електромобили от всяка друга, това изисква анализ.

Натрупването на запаси беше изключително високо през второто тримесечие, когато според оценки на Международната енергийна агенция Китай е абсорбирал над 90% от глобалните запаси, които можем да измерим. Това помогна за поддържането на цените през тази година, а с прогнозата, че пазарът на петрол ще премине към огромен излишък, дали Китай ще продължи да купува в големи количества – и за колко време – е от решаващо значение за 2026 г.

На годишната Азиатско-тихоокеанска петролна конференция миналата седмица в Сингапур, търговците на петрол се съгласиха само, че Китай има капацитет да съхранява повече суров петрол. Освен това "никой не разполага с кристална топка, за да предскаже колко дълго Китай ще продължи да купува за стратегическите си запаси", заяви наскоро Илия Бучоев, бивш търговец на петрол и сега старши научен сътрудник в Оксфордския институт за енергийни изследвания. Бъдете скептични към всеки, който твърди, че знае плановете на Китайската комунистическа партия. Вместо това ще предложа някои обосновани предположения за факторите, които играят роля. Важно е да се отбележи, че китайската политика е многоизмерна, така че вероятно няколко съображения са взаимосвързани:

1) Оportunistic buying. Китайските служители, отговарящи за суровините, са доказали, че са хитри търговци (вижте например покупките им на мед) с много дългосрочна визия. А петролът е евтин. В реално измерение, коригирано с кумулативното въздействие на инфлацията, West Texas Intermediate се търгува на приблизително същата цена като преди 20 години.

2) Възможността е спорна, ако човек няма капацитет. За Китай моментът беше подходящ: наскоро бяха пуснати в експлоатация много складови помещения, а до 2026 г. ще бъдат налични още много други. Дори и сега около половината от резервоарите и пещерите в Китай са празни, според пазарните оценки.

3) Китай въведе нови правила, които ефективно увеличиха нуждите от складови помещения. Енергиен закон, приет на 1 януари, за първи път кодифицира стратегическото складиране като законово изискване за държавните и частните компании. На практика държавата споделя отговорността за съхранението с търговския сектор, като поставя правната основа за увеличаване на общите запаси от петрол. Тази правна промяна не се обсъжда често, но, според неофициални данни, изглежда, че е изиграла важна роля в покупките.

Дотук Уилям от Окхам, францискански монах от 14-ти век, оставил следа в науката за разсъждението, вероятно би бил горд. Тези три обяснения са ясни. Всички те вероятно са верни. Но много вероятно има и нещо повече, включително малко реалполитик, ако не и конспиративна теория.

4) Китай е разбрал, че трябва да повиши своята петролна сигурност в свят, в който САЩ налагат санкции и тарифи на воля. Днес Китай купува 20% от петрола си от страни, които са под санкции от САЩ – главно Иран, Русия и Венецуела. Никой не може да гарантира, че САЩ няма да успеят да попречат на този поток в бъдеще. Натрупването на повече запаси е просто разумно. Единственият въпрос е колко е достатъчно: в момента Китай има запаси, равни на 110 дни потребление. Ако слуховете в Сингапур са верни, това може да се удължи до 140-180 дни до 2026 г.

5) Китай се страхува ли от прекъсване на доставките извън санкциите на САЩ и Европа? Търговците на петрол, които се занимават с интриги, изричат само една дума: Тайван. За значителна малцинствена група на петролния пазар допълнителните покупки имат смисъл, ако Пекин се подготвя за военен конфликт. От тази гледна точка най-простото обяснение за натрупването на запаси е, че страната се подготвя за конфликт. За тях бръсначът на Окам лесно се съчетава с конспирацията.

6) Китай може да разглежда петрола като алтернатива на американските държавни облигации, начин да намали експозицията си към американски активи. Да инвестира, да речем, 10 милиарда долара в суров петрол през 2025 г. и може би още толкова през 2026 г., е начин да диверсифицира валутните си резерви. В крайна сметка, Пекин купува и злато и инвестира в активи, които не са в долари.

Сложим ли всичко това заедно, трудно е да избегнем заключението: Китай вероятно ще продължи да натрупва петрол през 2026 г. по търговски и стратегически причини, изкупувайки част от очаквания глобален излишък. Независимо дали се придържаме към бръснача на Окам или към сложни предположения, Пекин има основателни причини да съхранява повече петрол.