Как Китай се справя с търговската война с Тръмп?

Търговската война тази година между Китай и Съединените щати започна с гръм и трясък, с бързо и яростно повишаване на тарифите до астрономически нива. В последвалите месеци и двете страни показаха готовност да се отдръпнат и да не прекратяват търговията между най-големите икономики в света, пише NYT.

Но те са постигнали малък осезаем напредък в разрешаването на различията си по отношение на търговията. В понеделник, след четвъртия кръг от преговори, министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че двете страни ще говорят отново за търговията след около месец.

Докато други страни се надпреварват да отговорят на исканията на президента Тръмп да сключат споразумения за намалени тарифи, Китай се придържа към собствения си график. Търговската безизходица със Съединените щати си е платила цена - главно поради рязък спад в износа за Америка. Ето как Пекин се опитва да преодолее кризата, като същевременно прави всичко възможно, за да не мигне пръв.

Износът на Китай за Съединените щати е намалял с около 15 процента досега тази година. Но това не е забавило експортната му машина.

Търговският излишък на страната със света достигна едва 1 трилион долара миналата година, тъй като износът ѝ надхвърли вноса в мащаб, рядко срещан освен по време на двете световни войни. Въпреки американските мита, тазгодишният излишък за Китай е на път да бъде още по-голям .

Тази година, до август, търговският излишък на Китай се увеличи до 785,8 милиарда долара от 612,6 милиарда долара преди година. Излишъкът му със страни от Югоизточна Азия , Африка , Латинска Америка и Европа се увеличи бързо. Китайските марки електрически превозни средства навлизат на нови пазари в Европа и Югоизточна Азия, докато продажбите на силно намалени китайски слънчеви панели процъфтяват в Африка.

Част от излишъка, който Китай изнася за други страни, се озовава в Съединените щати, въпреки че администрацията на Тръмп обещава да предприеме мерки срещу тази търговия.

Китай успя да избегне най-високите мита,

заплашени от президента Тръмп - до 145 процента в един момент. Но стоките от китайските производители все още подлежат на минимален данък от 30 процента в допълнение към други мита, което значително повишава действителната ставка за много китайски внос.

За Китай стратегията му се разработваше с години. Китай инвестира в изграждането на инфраструктура в развиващия се свят повече от десетилетие. Парите помогнаха на Китай да установи икономически връзки и да упражнява влияние в региони, които сега стават все по-важни, тъй като страната се стреми да пренасочи търговията от Съединените щати към останалата част от света.

Като продължава да продава повече стоки в чужбина, Китай успява да поддържа растежа на икономиката си. Това се дължи не само на самия износ, но и на значителните инвестиции в нови фабрики за производство на стоки за продажба в чужбина.

Ръстът на износа на Китай прикрива слабост в други части на икономиката му. Продължителният спад на пазара на недвижими имоти е причинил хаос в икономиката. Потребителите харчат по-малко, а безработицата сред младите хора остава основен проблем. Китай се бори и с упорита дефлационна спирала, подтикната от свръхпроизводство в ключови индустрии и ценови войни. Политиците предприеха стъпки за укрепване на вътрешната икономика, но засега резултатите са смесени.

Макар че това може да засили натиска за отстъпване пред исканията на САЩ, способността на Китай да контролира строго медиите и интернет му позволи да предотврати неограничен разговор за последиците, нанесени от търговската война.

В понеделник Китай обяви, че разходите за търговия на дребно и фабричното производство през август са под очакванията на икономистите, което е знак, че икономическата активност се забавя рязко. Бавността също така предполага, че усилията на Пекин да стимулира икономиката с ниски лихвени проценти, облекчаване на правилата за закупуване на жилища и субсидии за потребителски продукти може да не са достатъчни, ако иска да постигне годишната си цел за икономически растеж от 5%.

Китай намира точки на влияние

При всякакви преговори и двете страни трябва да разбират какъв е залогът. За Китай Съединените щати остават най-големият и най-проспериращ потребителски пазар. Компаниите им рискуват да загубят клиенти в Америка заради митата.

Но през последните няколко месеца Китай също ясно показа какво рискуват Съединените щати, като играят твърдо с Пекин. През април, малко след като г-н Тръмп наложи тежки тарифи на Китай, Китай отвърна на удара, като спря износа на редкоземни метали и магнити за Съединените щати.

Магнитите са от съществено значение за сглобяването на всичко - от автомобили и дронове до производството на роботи и ракети. Китай произвежда около 80 процента от световните магнити от редкоземни елементи и рафинира почти 100 процента от критичните минерали, които правят магнитите по-устойчиви на топлина.

През юни Китай се съгласи да възобнови доставките на редкоземни елементи

като част от търговските преговори, но някои американски компании продължават да имат проблеми с осигуряването на адекватни доставки. Европейските производители също имат проблеми с осигуряването на достатъчно магнити от редкоземни елементи, тъй като Пекин настоява Европейският съюз да се откаже от тарифите върху електрическите автомобили от Китай. Посланието на Пекин е предадено: Китай също има значително влияние и не се страхува да го използва.

Съвсем наскоро Китай демонстрира мускули, като бойкотира покупката на соя от Съединените щати. Китай купува приблизително 60 процента от световния добив на соя, което го прави важен клиент за американските производители на соя. С прекратяването на покупките Китай показа недоволството си от тарифите на г-н Тръмп, като причини болка на фермерите в американския Среден Запад.