Канада и Мексико обсъждат търговията и сигурността без САЩ

Лидерите на Канада и Мексико, двата най-големи търговски партньора на САЩ, се срещнаха в Мексико Сити в четвъртък без своя американски колега, но хаосът в търговията, предизвикан от президента Тръмп, все още витаеше в залата.
Премиерът на Канада Марк Карни и президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум фокусираха срещата в Националния дворец върху търговията, сътрудничеството в областта на сигурността и инвестициите в области като минно дело, селско стопанство и природен газ, пише NYT.
Но над всичко витаеше желанието на двамата лидери да запазят свободното си търговско партньорство със Съединените щати, което досега е ограничавало ефекта от тарифите на президента Тръмп върху икономиките им. Тази седмица Мексико и Съединените щати започнаха публични консултации по търговския пакт, Споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада (USMCA), което е първата стъпка в преразглеждането на споразумението.
В края на преговорите си в четвъртък двамата лидери обявиха план за сътрудничество в различни области, по-специално в развитието на пристанища, железопътни линии и „енергийни коридори“, очевидно с цел да се подкрепи търговията между двете страни, която заобикаля Съединените щати. Документът, макар и с малко конкретни ангажименти и подробности, включва усилия за борба с трафика на наркотици и хора, както и мерки за опазване на околната среда.
Посещението на Карни изглежда възстанови доверието между двете страни – доверие, което понякога беше нестабилно след предоговарянето на предишното споразумение, Северноамериканското споразумение за свободна търговия, по време на първия мандат на Тръмп.
И двамата лидери отклониха въпросите за възможността да действат като единен фронт срещу Съединените щати – и дори за опасенията, че администрацията на Тръмп може да се опита да ги настрои един срещу друг.
Администрацията на Тръмп наложи високи мита върху някои износни стоки от Канада, която е една от малкото страни, заедно с Китай, които отвърнаха на търговските мерки на САЩ.
Канада и Мексико не успяха да сключат търговско споразумение със САЩ, както Великобритания, Европейският съюз и Япония. Но Мексико получи поредица от удължавания на търговските преговори, избягвайки най-тежките мита и ползвайки се от условията на USMCA, което беше договорено по време на първия мандат на г-н Тръмп.
Въпреки че са свързани с търговско споразумение със Съединените щати, икономическите и културните отношения между двете страни винаги са били дистанцирани.
Мексико е представлявало 1% от канадския износ през миналата година, а Канада представлява около 3% от износния пазар на Мексико. Разделени от Съединените щати, двете страни отдавна дават приоритет на търговията с гигантския си съсед, вместо да изграждат връзки помежду си през, над или около него. Двустранните срещи между тях са редки.
Някои канадци гледат на Мексико с недоверие. Това е особено валидно за Онтарио, където голяма част от автомобилната индустрия е в упадък, тъй като производителите на автомобили са разширили дейността си в Мексико и южните части на Съединените щати.
Карни дойде в момент, когато отношенията бяха в най-ниската си точка. Предишното правителство, водено от Джъстин Трюдо, разгневи Мексико, като въведе отново визи за посетители от Мексико в началото на 2024 г. Мярката имаше за цел да ограничи молбите за убежище в Канада и да отговори на американските оплаквания, че мексиканците използват Канада като начин да влязат в Съединените щати.
След избора на Тръмп през ноември, някои канадски политици предложиха страната им да изключат Мексико от тристранното търговско споразумение, въпреки че оттогава насам това настроение до голяма степен е отшумяло.
Досега северноамериканското търговско споразумение поставя Мексико и Канада в относително изгодна позиция, тъй като почти всички износи, търгувани по USMCA, са освободени от американските мита, наложени върху мексикански и канадски стоки. Отделни глобални мита се прилагат за автомобили, стомана и алуминий.
„Когато САЩ третират партньорите си като противници, партньорите им започват да се държат като съюзници“, каза Даниел Трефлер, икономист по търговия в Университета в Торонто, който е консултирал канадското правителство по време на минали търговски преговори.
Промишлеността и в двете страни има списъци с продукти, които се надява да изнася. Мексико иска да разшири износа на храни за Канада, която в момента разчита силно на САЩ за пресни продукти през зимата. Тя също така търси повече инвестиции от канадски компании.
Канада иска да разшири износа на селскостопански продукти за Мексико и се надява, че Мексико ще замести канадския природен газ с настоящите вносове от САЩ.
Себастиан Валехо Вера, политолог от Уестърн Университет в Лондон, Онтарио, каза, че Шейнбаум може би е дала на Карни съвети как да се справя с враждебната администрация на САЩ.
„Отношенията между Мексико и Америка са по-напрегнати и от по-дълго време, отколкото отношенията между Канада и Америка“, каза той.
Дори ако Мексико и Канада успеят да се споразумеят за подход за запазване на споразумението USMCA, те се надяват да избегнат впечатлението, че двете страни се обединяват срещу САЩ.