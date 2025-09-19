Орбан по примера на Тръмп: Обяви “Антифа" за терористична организация

Унгарският премиер Виктор Орбан последва примера на американския президент Доналд Тръмп и обяви лявото, антифашистко движение "Антифа" за терористична организация. Преди няколко дни Тръмп направи същото, припомня агенция Ройтерс.

"Антифа", съкратено от "антифашист", представлява общ термин за силно децентрализирана мрежа от автономни крайнолеви активистки групи, които се противопоставят на фашизма, фашистите и неонацистите, особено по време на демонстрации. "Антифа" по-скоро прилича на идеология, отколкото на организация, въпреки че някои от групите са възприели тактики, включващи насилие, отбелязва агенция АР.

Орбан, десен популист и твърд съюзник на Тръмп, заяви в коментар за държавното радио, че е "доволен" от решението на Тръмп да определи "Антифа" като "голяма терористична организация" в САЩ. "Антифа" наистина е терористична организация", подчерта Орбан, добавяйки: “И в Унгария е дошло времето да класифицираме организации като "Антифа" като терористични организации, следвайки американския модел", добави той.

Не става ясно какво е подтикнало Орбан да вземе това решение.

В изявлението си по-рано днес Орбан се позова на инцидент от 2023 г., при който антифашистки активисти нападнаха няколко предполагаеми участници в ежегодно крайнодясно събитие в Будапеща. Сред заподозрените бе италианската антифашистка активистка и настоящ евродепутат Илария Салис, която бе вкарана в затвора в Унгария за повече от година, което доведе до дипломатически спор между Будапеща и Рим относно отношението към нея зад решетките.

Салис бе освободена под домашен арест през май 2024 г., преди да спечели място в Европейския парламент, в резултат на което получи юридически имунитет. Унгария продължава да изисква тя да бъде върната в страната, за да бъде осъдена, като унгарската прокуратура иска налагането на 11-годишна присъда.

Днес Орбан изрази съжаление за освобождаването на Салис, като заяви, че антифашистите "са дошли в Унгария и са пребили мирни хора на улицата – някои от които са били пребити почти до смърт – а след това са станали членове на Европейския парламент и оттам поучават Унгария за върховенството на закона". / БТА