Доналд Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация

Тези, които я финансират, ще бъдат подложени на щателно разследване

18.09.2025 | 06:30 ч.
БГНЕС/EPA

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че обявява лявото, антифашистко движение "Антифа" за терористична организация, след убийството на десния политически активист Чарли Кърк, предаде Ройтерс.

"Ще препоръчам също така тези, които финансират "Антифа", да бъдат подложени на щателно разследване съгласно най-високите правни стандарти и практики", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл"q наричайки Антифа "БОЛНА, ОПАСНА, РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА".

По-рано тази седмица Белият дом обяви намерението си да се справи с "левия вътрешен тероризъм".

Заподозреният за убийството на Кърк - Тайлър Робинсън, е описван като "крайноляв убиец", тъй като е осъдил пред семейството и приятелите си "омразата", която според него Кърк разпространявал, и е използвал боеприпаси с гравирани антифашистки послания.

Във вторник на Робинсън бяха повдигнати обвинения, които предвиждат смъртно наказание, припомня БТА.

От първия си мандат Тръмп обвинява Антифа за различни действия, които не одобрява – от насилие срещу полицията до участие в щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г.

