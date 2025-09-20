Трима професионални футболисти са убити в Еквадор този месец

Трима професионални футболисти бяха убити в Еквадор от началото на този месец, предаде Франс прес.

Последната жертва е Хонатан Гонсалес, който е бил застрелян заедно с друг човек, чиято самоличност все още не е установена.

Гонсалес, на 31 години, е бил футболист на втородивизионния еквадорски отбор "22 юли". Преди е играл за елитните тимове "Олимпия" от Парагвай и "Леон" от Мексико.

Двойното убийство е било извършено в къща в крайбрежната провинция Есмералдас, в най-северозападната част на страната. Регионът, който граничи с Колумбия, става сцена на сблъсъци между наркотрафикантски банди.

На 10 септември в Еквадор бяха убити двама футболисти от друг втородизионен отбор – "Ехапромо Коста". Те бяха застреляни в югозападния крайбрежен град Манта.

Според отбора им двамата са станали косвени жертви, тъй като не са били мишената на нападателите.

Някога Еквадор имаше репутацията на безопасно място, въпреки че страната е разположена между Колумбия и Перу – най-големите производители на кокаин в света, отбелязва АФП. Постепенно обаче южноамериканската държава бе залята от насилие, свързано с наркотрафика. В резултат броят на убийствата в Еквадор се увеличи рязко от 6 на 100 000 жители през 2018 г. до 47 през 2023 г., преди да намалее малко до 38 през 2024 г., след като президентът Даниел Нобоа предприе редица мерки в опит да обуздае насилието.

(БТА)