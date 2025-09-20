IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Керкез настоява да получи заплатите си до декември, за да разтрогне с ЦСКА

Това стана ясно след среща с фенове на отбора

20.09.2025 | 14:30 ч. Обновена: 20.09.2025 | 16:06 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез настоява да получи дължимите му възнаграждения до края на календарната година, за да разтрогне договора си с клуба. Това стана ясно след проведена среща с фенове на отбора.

"Червени" запалянковци  посетиха днес тренировъчната база в Панчарево и поискаха незабавната оставка на треньора. 

Напрежението в ЦСКА достигна връхната си точка в четвъртък в Стара Загора, където "червените" загубиха от Арда в отложен мач от шампионата и с едва 7 точки заемат незавидното 12-о място в класирането.

След мача спортният директор Бойко Величков призова Керкез да подаде оставка, а след прибирането на отбора на Панчарево вечерта група привърженици поискаха сметка от треньора и той обеща да напусне, но след това размисли и продължава да води отбора, като е готов да си тръгне срещу съответната финансова компенсация.

Пред феновете Керкез разкри, че веднъж вече е подал оставката още преди два месеца, но тогава ръководството не я е приело.
 
Босненецът продължава да води тренировките на отбора, но се очаква да бъде постигнато споразумение за разтрогване на договора му и ЦСКА да има нов наставник в следващия шампионатен мач срещу Ботев Враца в понеделник.
