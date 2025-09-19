IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лавров: Русия е отворена за сътрудничество със страни със сходни принципи

Русия ще продължи да води мирна външна политика

19.09.2025 | 20:11 ч. Обновена: 19.09.2025 | 20:33 ч. 6
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Въпреки бурната международна обстановка, Русия ще продължи да води мирна външна политика и е отворена за равноправно сътрудничество с всички страни, които се придържат към сходни принципи. Това се казва в приветствие от руския външен министър Сергей Лавров до организаторите и участниците в Световния младежки фестивал, чийто текст е публикуван на сайта на руското външно министерство, пише ТАСС.

Лавров отбеляза още, че събирането на Световния младежки фестивал е ясна демонстрация, че Русия „няма намерение да се изолира от никого и продължава да се развива като отворена, приятелска страна“.

„Както вече отбелязах, въпреки бурната обстановка на световната сцена, Русия ще продължи да води мирна външна политика, което предполага готовност за развитие на равноправно, взаимноизгодно сътрудничество с всички, които са готови да работят с нас на сходни принципи“, подчерта Лавров.

Той отбеляза, че сред участниците във фестивала са най-активните и енергични млади хора „от много краища на необятна Русия, както и от редица чужди страни“.

Лавров Русия украйна война политика
