Лавров: Русия е отворена за сътрудничество със страни със сходни принципи

Въпреки бурната международна обстановка, Русия ще продължи да води мирна външна политика и е отворена за равноправно сътрудничество с всички страни, които се придържат към сходни принципи. Това се казва в приветствие от руския външен министър Сергей Лавров до организаторите и участниците в Световния младежки фестивал, чийто текст е публикуван на сайта на руското външно министерство, пише ТАСС.

Лавров отбеляза още, че събирането на Световния младежки фестивал е ясна демонстрация, че Русия „няма намерение да се изолира от никого и продължава да се развива като отворена, приятелска страна“.

„Както вече отбелязах, въпреки бурната обстановка на световната сцена, Русия ще продължи да води мирна външна политика, което предполага готовност за развитие на равноправно, взаимноизгодно сътрудничество с всички, които са готови да работят с нас на сходни принципи“, подчерта Лавров.

Той отбеляза, че сред участниците във фестивала са най-активните и енергични млади хора „от много краища на необятна Русия, както и от редица чужди страни“.