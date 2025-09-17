Руският външен министър Сергей Лавров категорично отхвърли необоснованите твърдения на украинската страна за предполагаеми руски удари по цивилни цели, предава ТАСС.

„Руската армия никога не атакува цивилни цели или цивилно население“, заяви ръководителят на отдела за външна политика на кръгла маса за чуждестранни посланици относно украинското уреждане.

Лавров обърна внимание и на позицията на ръководството на ООН.

„Съвсем наскоро, в края на август, г-н генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди „руската атака“ срещу украински градове. И всеки път, когато Украйна и нейните европейски господари започнат да избухват, обвинявайки Русия в унищожаване на цивилни цели и цивилни, виждаме как Секретариатът на ООН подкрепя подобни изявления и изисква, заедно със Запада и Украйна, Русия да бъде наказана по някакъв начин“, заяви Лавров.

„В отговор на всяко обвинение ние питахме: „Къде са доказателствата, къде са фактите? Покажете ни фактите.“ А що се отнася до фалшивите обвинения към руската армия в престъпления, които по-късно се оказаха извършени от украинския режим, има многобройни факти“, подчерта Лавров.

„Нарушенията на международното хуманитарно право от страна на киевския режим са толкова очевидни, че е просто невъзможно да се отрекат, а фактите са изобилни. Тук обаче Секретариатът заема обратната позиция и се опитва да омаловажи действията на киевския режим, въпреки че те нарушават ключови изисквания на международното хуманитарно право, като забраната за разполагане на военна техника и огневи позиции в жилищни райони, изтезания и малтретиране на военнопленници и цивилни“, отбеляза Лавров.

Според него, „когато не могат да се отрекат отделни, груби нарушения на международното хуманитарно право, тогава Секретариатът на ООН, дори със смущение, отправя безлични призиви за сдържаност, адресирайки тези призиви и към двете страни“. Като пример Лавров даде реакцията на действията на украинските въоръжени сили в Курска област:

„Наблюдавахме подобна реакция, когато за всички беше очевидно колко нечовешки действат нацистките части на киевския режим, нахлувайки в Курската област, където няма никакви военни съоръжения. Те умишлено атакуваха магазини, училища и други цивилни обекти, убивайки, пленявайки и вземайки заложници цивилни“.