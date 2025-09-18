За разлика от други западни лидери, президентът на САЩ Доналд Тръмп разбира необходимостта от справяне с коренните причини за украинския конфликт. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, предава ТАСС.

"За разлика от всички други западни фигури, на първо място, разбира се, европейски лидери като Киър Стармър, Еманюел Макрон, Урсула фон дер Лайен, Фридрих Мерц, Александър Щуб също активно се бори за тази компания, а Марк Рюте, разбира се, къде щяхме да бъдем без него. За разлика от техните действия, за разлика от тяхната позиция, която беше, че Украйна е права и това е, те трябва да нанесат „стратегическо поражение“ на Русия, да възстановят суверенитета в границите от 1991 г. и това е всичко, за разлика от тях, Тръмп и екипът му многократно са демонстрирали, включително публично, разбиране за необходимостта от справяне с коренните причини за конфликта“, отбеляза руският външен министър.

По думите на Лавров, Европейският съюз не иска да види разрешаване на конфликта в Украйна, а иска да съживи военната си машина и да продължи да представлява заплаха за Русия.

"Няма съмнение, че искат да блокират споразумението. Не се съмнявам, че не искат споразумение, което би сложило край на дългогодишните им опити да направят Украйна постоянен дразнител, ако не и заплаха, за Русия. Но друго съображение може да бъде желанието за съживяване на европейската военна машина, която сега е почти изцяло зависима от Съединените щати. Това желание, според мен, е продиктувано от подхода, който [президентът на САЩ] Доналд Тръмп започна да следва“, отбеляза министърът в интервю за предаването „Голямата игра“ по Първи канал.