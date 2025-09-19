Ерика Кърк оглавява организацията на покойния си съпруг

Ерика Кърк е новият главен изпълнителен директор на Turning Point USA, поемайки организацията, която нейният съпруг Чарли Кърк съоснова и ръководеше до убийството си миналата седмица.

Решението беше обявено от борда на организацията в публикация в X. В нея се посочва, че Чарли Кърк приживе ясно е изразил желанието си именно съпругата му да поеме ръководството „в случай на неговата смърт“.

„Няма да се предадем и няма да коленичим пред злото. Ще продължим“, заявиха членовете на борда.

Чарли Кърк съосновава Turning Point USA през 2012 г. и я превръща в една от най-влиятелните консервативни организации, на която се приписва ключова роля в мобилизирането на младите хора в подкрепа на движението MAGA на Доналд Тръмп.

В първото си изявление след убийството на съпруга си, Ерика Кърк заяви, че е твърдо решена да продължи неговата работа и наследство.

„До всички, които ме слушат тази вечер из цяла Америка: движението, което съпругът ми изгради, няма да умре“, каза тя в речта си на 12 септември, цитирана от CNN. „Мисията на съпруга ми няма да спре – нито за миг“, добави тя и се закле да продължи обиколката American Comeback Tour по университетските кампуси, планирана за тази есен.

Вдовицата на консервативния активист е на 36 години и е завършила е политология в Държавния университет на Аризона и за кратко е била баскетболистка в NCAA. През 2012 г. печели титлата Miss Arizona USA.

Ерика и Чарли Кърк се сгодяват през 2020 г., а година по-късно сключват брак. Двамата имат две малки деца.