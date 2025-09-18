Разследват про-оръжейна ЛГБТК група за убийството на Кърк

Основателят на Armed Queers SLC, про-оръжейна ЛГБТК група, разследвана от ФБР за евентуални връзки с обвиняемия снайперист, който уби Чарли Кърк, Тайлър Робинсън, е идентифициран като радикален транссексуален политически организатор с връзки с комунистическата политика.

Armed Queers SLC тихомълком премахна онлайн присъствието си след убийството на Кърк, но източник от правоохранителните органи заяви пред The ​​Post, че цялата информация с отворен код за групата е била изтеглена и предадена на ФБР.

Купчината информация включва публикации от Ермия Фанаеян - дете на ирански имигранти, според източник, запознат с федералното разследване, чиято биография в Instagram призовава за "Революция + транс освобождение в нашия живот!" Тя също така се застъпва за насилие за постигане на целите на ЛГБТ групите, позовавайки се на Стоунволските бунтове като пример в телевизионно интервю в кампуса на Университета на Юта.

"Понякога насилието, протестите и всъщност бунтовете трябва да се случат за осезаема промяна", казва тя.

Ermiya Fanaeian, Iranian trans who's in charge of Armed Queers SLC: "I think sometimes violence must happen"@FBI, look into this Utah militia pic.twitter.com/tCiEpAovbx — End Wokeness (@EndWokeness) September 17, 2025

Федералните власти все още решават дали да повдигнат обвинения срещу Робинсън и работят, за да установят дали някой друг е бил замесен в убийството на Кърк. Въпреки това, Фанаеян и Armed Queers SLC са на радара на разследващите, тъй като ФБР разшири разследването си, за да включи потенциална "разширена мрежа", която би могла да е помогнала на Робинсън в снайперската атака на 10 септември в университета Юта Вали.

Въпреки крайно левите си възгледи, Фанаеян многократно е била приветствана от политическия мейнстрийм и дори награждавана за своята застъпническа дейност. През 2022 г.тя получава наградата "7 от 17" за "равенство между половете" от Utah Global Diplomacy, организация с нестопанска цел, която работи с Държавния департамент за "насърчаване на гражданската дипломация и международния обмен в Юта".

Фанаеян се присъединява и към тогавашния кандидат за президент сенатор Елизабет Уорън (демократ от Масачузетс) на сцената по време на предизборно събитие през април 2019 г. в Солт Лейк Сити. Това се вижда на архивирана снимка от изтритата оттогава страница на Фанаеян във Facebook.

Говорител на Уорън не отговори на искане за коментар в сряда.

През 2020 г. 25-годишната Фанаеян основава клона в Солт Лейк Сити на Pink Pistols, национална организация, "чиято мисия е да въоръжава ЛГБТ+ хора", пише KUER от Юта през същата година в сензационна статия, възхваляваща участието на Фанаеян в групата.

"Преди си мислех, че оръжията са нещо страшно", казва Фанаеян пред изданието. "Тогава щях да се съглася с твърдението на Джо Байдън да се отнемат AR-15 от всички, които го притежават. А сега и аз притежавам една."

Това е била доста повратна точка - само година по-рано тя основава местния клон на March for Our Lives - групата на Дейвид Хог, която води кампания за ограничаване на правата за носене на оръжие. Меденият месец с Pink Pistols обаче е бил краткотраен. Фанаеян, тогава студентка в Университета на Юта, и групата се разделят само година по-късно. Pink Pistols сега се отричат ​​от всякаква връзка с бившия лидер на клона.

Свалиха от ефир шоуто на Джими Кимъл заради коментари за убийството на Чарли Кърк

Обвиниха Тайлър Робинсън за убийството на Чарли Кърк, искат смъртно наказание

Убиецът на Чарли Кърк е живял с трансджендър Свързани статии

"Въпреки че първоначално беше приветствана, тя започна да използва името Pink Pistols, за да промотира по-широки политически въпроси, нарушавайки нашето правило, че сме организация с един проблем, посветена единствено на безопасната, законна и отговорна употреба на огнестрелни оръжия от куиър общността“, написаха Pink Pistols в изявление тази седмица.

Фанаеян основа Armed Queers SLC, която беше домакин на лекция за „куиър съпротивата“ в Университета на Юта през септември 2023 г. - на около 45 мили от UVU, където беше убит 31-годишният основател на Turning Point USA.

Флаери, рекламиращи събитието, организирано в партньорство със самоопределяща се „Mecha de U of U“ изобразява млада жена, облечена в два колана с боеприпаси, стискаща АК-47, с пръст на спусъка.

Фанаеян също така е помогнала за създаването на студентска учебна група за Партията за социализъм и освобождение (PSL), с учебна програма, която включва имена като Карл Маркс и Владимир Ленин.

Вдъхновението на Фанаеян за сформирането на групата идва от „исторически комунистически и социалистически революционери от средата на 1900-те“, включително Фидел Кастро и Партията на Черните пантери, според студентския вестник на университета, Daily Utah Chronicle.

"Партията за социализъм и освобождение не е либерално движение - ние сме ляво движение", казва Фанаеян пред изданието. "Ние сме антикапиталистическо движение. Ние сме революционно движение на работническата класа."

Основният поддръжник на PSL е Невил Сингам, американски милионер и технологичен магнат с обширни връзки с Китайската комунистическа партия (ККП), който финансира други радикални организации, включително Националните студенти за справедливост в Палестина, Международното народно събрание, Code Pink и ANSWER Coalition.

Наградата, която Фанаеан получава от Utah Global Diplomacy, „признава младите жители на Юта, работещи за постигане на 17-те цели за устойчиво развитие (SDGs) на ООН, като същевременно е пример за основните ценности на Utah Global Diplomacy за уважение, социална отговорност и открит диалог“, се казва в архив на уебсайта на организацията.

Основателката на Armed Queers SLC е описана като „политически организатор за транс освобождение и феминизъм, чиято работа включва организиране около борбата за абортите, работа с ACLU за осигуряване на правата на транс младежите в образователната система, организиране за криминализиране на конверсионната терапия в щата Юта, работа по избирателни въпроси... кампании и създаване на изследвания, изучаващи условията на потиснатите от пола хора в ръцете на държавните институции.“

Говорителка на Utah Global Democracy, която е блокирала уебсайта си и е премахнала всяко публично споменаване за връчването на наградата на Фанаеан, не отговори на искането за коментар от The Post. Според официална разбивка на приходите на Utah Global Diplomacy, споделена от известния онлайн детектив за данни DataRepublican, 445 000 долара от приходите от 727 800 долара идват от държавни субсидии.

Не беше ясно веднага дали наградата, връчена на Фанаеан, включва парична награда.

Служител на Държавния департамент потвърди пред The ​​Post в сряда, че връзките с организацията, които са били косвени чрез "външен изпълнител", са "напълно прекъснати и демонтирани".

"Предприемаме агресивни действия, за да гарантираме, че всеки изпълнител, който има каквато и да е връзка с тази радикална организация, ще бъде напълно откъснат от всякакъв ангажимент на Държавния департамент", каза служителят.

Фанаеян не можа да бъде открита за коментар.