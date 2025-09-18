Ванс сподели за "труден момент", в който е съобщил на Тръмп за убийството на Кърк

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс разказа за "много трудния момент", в който е трябвало лично да съобщил новината на президента Тръмп в Овалния кабинет, че Чарли Кърк е бил убит. Ванс също така е е утешавал и началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс.

"Аз бях човекът, който влезе в Овалния кабинет и каза: "Г-н президент, съжалявам, но Чарли почина", спомня си Ванс пред Джеси Уотърс от Fox News в интервю от сряда.

"Това беше много труден момент. Подкрепяхме се взаимно, както правят приятели, но човече, това беше лош, лош ден", откровен е вицепрезидентът.

41-годишният Ванс връща лентата и споделя, че току-що е приключил среща в офиса си в Западното крило, когато телефонът му започнал да се претоварва от съобщения около 14:30 часа на 10 септември.

"Погледнах телефона си и имаше куп групови чатове – честно казано, много от тях, в които участваше Чарли, където пишеха "Чарли, моля се за теб, братко. Надявам се, че си добре", спомня си Ванс и продължава: “Отворих вратата и някой каза “Чарли е прострелян“, а информацията ме удари. Това е много реално, това е много сериозно."

Ванс си спомни напрегнатите моменти, след като разбра, че 31-годишният Кърк е бил застрелян от предполагаемия убиец Тайлър Робинсън, докато основателят на Turning Point USA и баща на две деца провеждаха събитие в университета Utah Valley в Орем, Юта.

Вицепрезидентът и екипът му прекарват “следващия час“ в работа, за да получат потвърждение за състоянието на Кърк.

“Обадихме се на Майк и казахме: "Хей, какво става?““, каза Ванс, очевидно визирайки началника на кабинета на Кърк Майки Маккой.

“Новините все още бяха объркани. Никой не знаеше какво се случва. Беше много хаотичен момент. Имаше кратък период, в който получавахме добри доклади от болницата.“

Пред Fox news вицепрезидентът споделя, че той и останалата част от екипа му са научили за смъртта на Кърк малко по-късно, приблизително час преди новината да бъде оповестена публично.

Бившият сенатор от Охайо веднага се втурнал по коридора към Овалния кабинет, за да информира Тръмп за случващото се, където прегърнал Уайлс, която, по думите му, е била разплакана. “Тя не показва емоции. Аз просто прегърнах Сузи и предполагам, че всички ние някак си загубихме самообладание“, каза Ванс.

Президентът Тръмп, от своя страна, остана “много стоически настроен“, след като му беше съобщена новината за смъртта на Кърк.

“Президентът е много стоически настроен. Той очевидно беше разстроен. Просто замълча и остави нещата да поемат малко време. А после просто поклати глава и каза: “Той беше добър човек и ние наистина го обичахме.“

Ванс казва, че е гледал едно видео от убийството, но е отказал да го гледа отново. “Не искам това да се случи никога повече на мой приятел“, каза той пред Уотърс.

Ванс отдаде почит към своя “скъп приятел“ Кърк часове след смъртта му, където разкри, че консервативният инфлуенсър е една от причините, поради които той се е кандидатира за поста.

Авторът на “Hillbilly Elegy“ подробно описа зараждащото се приятелство, което двамата са зародили, когато са се запознали преди 2018 г. и което ги е довело до това Ванс да бъде избран за вицепрезидент на Тръмп.

"Чувствах се сякаш всички скърбим за приятеля си, преди да се занимаваме с политика или да се замислим какъв титан е той, колко е влиятелен върху движението, как бихме могли да го заменим, всички бяхме просто тъжни, защото приятелят ни е починал“, каза Ванс.