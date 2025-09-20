Европа се опитва да въведе много нови регулации в областта на мебелното производство. Това заяви в студиото на Money.bg проф. д-р. Васил Живков - председател на Българската камара на дървообработващата и мебелната промишленост.

"Част от регулациите са свързани с необходимостта да спасим планетата, климата и т.н. От друга страна, в Европа се наблюдават различни стандарти, режими, нива на изисквания към мебелните производители и продуктите, които се създават от нашия бранш, което не води до единен пазар в Европа. Към днешна дата сме притеснени, че много от тези регулации ще доведат до административна тежест, особено за малките производители", сподели проф. Живков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му ЕС залага и много високи цели в областта на екологичното проектиране, включително и на мебели.

"Смята се, че те са ключов продукт, защото материалите, които използваме, са жизненоважни, ние създаваме относително голям обем отпадък, който в никакъв случай не трябва да отива за депониране - всички тези мебели от дървесина, от дървесни материали, от метал, от пластмаса, трябва да намерят своя път, дори и след края на жизнения си цикъл... Регулация ще има по отношение и на дигиталния паспорт", разкри още проф. д-р Васил Живков.