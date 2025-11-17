Комунистка и кандидат на крайната десница в двубой за президентския пост в Чили

Кандидатът на лявоцентристкото правителство на Чили, комунистката Янет Хара, и крайнодесният ветеран в политиката Хосе Антонио Каст ще се съревновават за президентския пост на балотаж следващия месец, след като никой от кандидатите не успя да спечели снощните избори с достатъчно голяма преднина, предаде Асошиейтед прес, като се позова на правителството на страната.
При преброени почти 80% от гласовете президентът на Чили Габриел Борич обяви, че Хара и Каст ще бъдат кандидатите, които ще се състезават на втория тур на изборите, насрочен за 14 декември.
„Вярвам, че диалогът, уважението и любовта към Чили ще надделеят над всякакви различия“, заяви Борич, след като поздрави двамата съперници.
Хара печели малко над 26% от валидните гласове – далеч от прага от 50%, необходим за победа в първия тур.
„Искам да прегърна топло всички, които гласуваха за мен“, заяви Хара, след като научи резултатите. „Това е велика страна“, добави тя.
Каст остана на второ място, като спечели малко над 24% от гласовете, което подчертава силата на неговата платформа за твърда борба с престъпността в отговор на широко разпространеното недоволство от нарастващата несигурност и нелегалната имиграция.
Това може да отвори пътя за завой надясно в Чили - най-големият производител на мед в света и една от най-проспериращите и стабилни страни в региона, отбелязва АП.
Това бяха първите президентски избори в Чили, откакто гласуването бе направено задължително след години на катастрофално ниска избирателна активност.
Въпреки че 51-годишната Хара, бивш министър на труда в правителството, спечели първото място, 59-годишният Каст вероятно ще получи подкрепа на втория тур от значителна част от избирателите, гласували за някой от отпадналите десни кандидати.
(БТА)
