Студената война с изкуствения интелект, която ще предефинира всичко

Китайските лидери бяха тревожни и разочаровани. Най-обещаващата нова технология в света беше доминирана от OpenAI, Google и други американски компании.

Китайските технологични компании изоставаха толкова много в разработването на генеративен изкуствен интелект в началото на миналата година, че много от тях разчитаха на моделите с отворен код Llama на Meta Platforms , които могат да бъдат изтеглени безплатно. Нещо повече, ограниченията на САЩ върху износа на висококачествени чипове с изкуствен интелект заплашваха да спънат още повече Китай, пише WSJ.

Така през пролетта на 2024 г. Пекин засили натиска върху ръководителите на технологични компании. Една водеща китайска компания за изкуствен интелект заяви пред The ​​Wall Street Journal, че е получила обаждания от 10 различни правителствени агенции само за един месец, призоваващи за действия по отношение на местните модели на изкуствен интелект. Страната облекчи регулациите, разшири финансирането и се втурна да инсталира изчислителна мощност.

Девет месеца по-късно, китайският стартъп DeepSeek привлече вниманието в Силициевата долина с мощен нов модел на изкуствен интелект. Надеждата започна да се заражда.

Ескалиращата надпревара в развитието на изкуствения интелект (ИИ) предизвиква сравнения със Студената война и големите научно-технологични сблъсъци, които я характеризираха. Вероятно е поне толкова значима.

Конкурсът вече помага за подкрепа на световния бум в разходите за технологии, който стимулира фондовите пазари в САЩ и Китай и отключи нови източници на икономически растеж , дори когато подхранва опасенията от глобален балон с изкуствен интелект.

Той е готов да трансформира индустрията , обществото и геополитиката. Той тласка лидерите да оставят настрана опасенията относно опасностите от мощни модели с изкуствен интелект, включително разпространението на дезинформация и друго вредно съдържание, както и разработването на свръхинтелигентни системи с изкуствен интелект, които не са в съответствие с човешките ценности. „Бъдещето на изкуствения интелект няма да бъде спечелено с грижовен подход към безопасността“, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс в реч през февруари в Париж.

И двете страни са водени както от страх, така и от надежда за прогрес

Във Вашингтон и Силициевата долина се носят много предупреждения, че „авторитарният изкуствен интелект“ на Китай, ако не бъде контролиран, ще подкопае американското технологично превъзходство. Пекин е обзет от убеждението, че неспособността да се справи с ИИ ще улесни САЩ да пресекат възраждането на Китай като световна сила.

И двете страни вярват, че пазарният дял за техните компании по целия свят е на път да се овладее – а с него и потенциалът да повлияят на големи части от световното население.

САЩ все още имат ясна преднина, произвеждайки най-мощните модели с изкуствен интелект . Китай не може да се сравни с него в областта на усъвършенстваните чипове и няма отговор на финансовата мощ на частните американски инвеститори, които финансираха стартиращи компании с изкуствен интелект в размер на 104 милиарда долара през първата половина на 2025 г. и се готвят за още . Но страната има огромно население от способни инженери, по-ниски разходи и държавно ръководен модел на развитие, който често се развива по-бързо от този на САЩ, като всичко това Пекин работи, за да наклони конкуренцията в своя посока.

Нова кампания „за цялото общество“ се стреми да ускори изграждането на компютърни клъстери в райони като Вътрешна Монголия, където огромни слънчеви и вятърни паркове осигуряват изобилие от евтина енергия и свързват стотици центрове за данни, за да създадат споделен изчислителен пул – някои го описват като „национален облак“ – до 2028 г. Китай също така насочва стотици милиарди долари в своята енергийна мрежа, за да подпомогне обучението и внедряването на изкуствен интелект.

Китай има история на това да оставя САЩ да поемат водеща роля в граничните технологии, само за да ги настигне по-късно, когато ноу-хауто се разпространи. В социалните медии американците бяха ясни лидери в началото, само за да видят как TikTok, създаден от китайски инженери, в крайна сметка доминира и предефинира индустрията. Китайският сценарий за изкуствен интелект показва как страната се мобилизира на всички фронтове, за да направи същото отново.

Китайските модели на изкуствен интелект в момента се класират на или близо до върха във всяка задача - от кодиране до генериране на видео, с изключение на търсенето, според Chatbot Arena, популярна платформа за класиране, използваща краудсорсинг. Междувременно производственият сектор на Китай изпреварва САЩ във внедряването на изкуствен интелект във физическия свят чрез роботизирани таксита, автономни дронове и хуманоидни роботи .

Ехо от Студената война

Вътрешни лица от индустрията, припомняйки космическата надпревара от времето на Студената война, често представяха пускането на ChatGPT като „момент на Спутник“ за Китай в засилващата се конкуренция със САЩ.

Като се имат предвид широките приложения на изкуствения интелект, по-подходящата аналогия може би е десетилетната конкуренция между САЩ и Съветския съюз за изграждане на компютри за отбрана. Макар и не толкова запомняща се, колкото спринта до Луната, тази по-малко известна надпревара от времето на Студената война, която САЩ спечелиха, тласна американските военни, университети и компании да създават иновации в областта на компютърните технологии, които се разпространиха в световната икономика, предефинираха войната и преработиха ежедневието по целия свят.

Лидерите както във Вашингтон, така и в Пекин сега виждат изкуствения интелект като революционна технология, която би могла да надмине цифровите изчисления – и техните потомци, интернет – по потенциала си за революционни промени.

Ако изкуственият интелект надмине човешкия интелект и придобие способността да се самоусъвършенства, той би могъл да даде непоклатимо научно, икономическо и военно превъзходство на страната, която го контролира. Освен това, способността на изкуствения интелект да автоматизира досадни задачи и да обработва огромни количества данни бързо обещава да ускори всичко - от диагнози на рак до противоракетна отбрана.

С толкова много залози, хакерските атаки и кибершпионажът вероятно ще се влошат, тъй като изкуственият интелект предоставя на хакерите по-мощни инструменти, като същевременно увеличава стимулите за подкрепяните от държавата групи да се опитват да откраднат интелектуална собственост, свързана с изкуствения интелект. С нарастването на недоверието, Вашингтон и Пекин също ще срещнат трудности, ако не и невъзможно, да си сътрудничат в области като предотвратяването на използването на изкуствен интелект от екстремистки групи по разрушителен начин, като например създаването на биологични оръжия.

Фокусът на Китай върху технологията датира поне от 2017 г., когато Си Дзинпин представи национален план за развитие на изкуствения интелект, който предвиждаше Китай да се превърне в световен лидер в областта на изкуствения интелект до 2030 г.

По това време Пекин беше особено заинтересован от потенциала му за подобряване на разпознаването на лица, което е от основно значение за възможностите за наблюдение на правителството . Появата на ChatGPT на OpenAI в края на 2022 г. показа, че изкуственият интелект, освен че улеснява проследяването и анализа на популациите, има и потенциал да влияе върху разпространението и манипулирането на идеи.

За китайското ръководство, което беше изградило най-сложната система за контрол на информацията в света, тази перспектива беше едновременно примамлива и ужасяваща.

Първият инстинкт на лидерите беше да бъдат предпазливи. Месеци след пускането на ChatGPT, Китай наложи първите в света всеобхватни ограничения върху дийпфейковете . Малко по-късно бяха въведени правила за цензуриране на входните и изходните данни на генеративните модели с изкуствен интелект, което е затягане на по-ранните правила , изискващи от технологичните компании да разкриват обширни подробности за своите алгоритми.

Но с нарастването на мощта на американските генеративни системи с изкуствен интелект, нарастваха и опасенията на Китай, че ще пропусне следващия голям технологичен скок.

Китайски технологични ръководители лобираха за облекчаване на правилата на страната, които в един момент изискваха всяка компания да подготви до 70 000 въпроса , за да провери дали моделите ѝ дават безопасни отговори, преди да бъдат одобрени за обществено ползване. Регулаторите опростиха процеса, включително позволиха на компании с добри резултати да пропуснат прегледи на данни от обучение, според хора, участващи в процеса.

Длъжностните лица бяха убедени, че разработчиците на изкуствен интелект се нуждаят от допълнителна подкрепа, след като администрацията на Байдън затегна контрола върху износа на усъвършенствани чипове в края на 2023 г. Регулаторът на киберпространството започна да разхлабва правилата за компании, които желаят да използват изчислителна мощ в чужбина за обучение на изкуствен интелект.

Пекин също така задвижи двигателя на държавния капитализъм. Повече от дузина местни власти започнаха да предлагат на изследователите достъп до изчислителна мощност на субсидирани цени чрез държавни центрове за данни. Някои от тях съдържаха ограничени американски чипове, които китайските власти купуваха от препродавачи, които ги получаваха чрез подземни канали , съобщиха запознати с дейността хора.

Властите изградиха публични набори от данни за обучение и създадоха пазари, където държавните агенции и компании можеха да търгуват с данни. Местните власти организираха пътни презентации, за да помогнат за набирането на средства за стартиращи компании.

Когато големият пробив на Китай най-накрая дойде в началото на 2025 г., той не беше благодарение на компания, която се възползваше сериозно от държавната щедрост. DeepSeek беше до голяма степен финансирана от хедж фонда на основателя Лян Уенфенг и продължи да следва собствения си ритъм . Но след като моделът за решаване на проблеми R1 почти достигна нивото на най-доброто предложение на OpenAI по производителност на част от цената, малко известният стартъп на Лян се превърна в централна точка на плана на Пекин да настигне САЩ в областта на изкуствения интелект.

Месец след пускането на модела на DeepSeek, Си свика среща с Лян и други китайски технологични ръководители. Си им каза да се съсредоточат върху изкуствения интелект, според запознати със срещата, заявявайки, че технологията може да определи способността на Китай да се конкурира в световен мащаб.