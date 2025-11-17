Яник Синер отново е шампион на АТП с рекорд

Краят на сезона в тениса се отчете подобаващо на двамата големи.

Карлос Алкарас завършва като №1 в световната ранглиста, а Яник Синер отново спечели финалите на АТП.

Двамата най-добри в момента показаха за пореден път какво могат в двубоя за титлата в Торино.

За радост на публиката италианецът спечели. Бившият скиор от Южен Тирол се наложи много трудно с 7:6 (7:4), 7:5 над испанеца и записа 31-ата си поредна победа на твърди кортове в зала.

Във втората част от мача Синер допусна първия си пробив от началото на турнира, но бързо го върна с немалка доза шанс при един от ретурите. Той определено бе по-стабилният от двамата финалисти и се възползва от възможността да не стига до още един тайбрек.

Яник вече е притежател на специален рекорд. От създаването на турнира през 1970 г. той е единственият с две поредни титли без нито един загубен сет.