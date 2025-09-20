България и Европа да черпят опит от Украйна за защита от дронове

През последните няколко години беше тотално и глобално преначертана цялата философия на войната. Това заяви в предаването "Брюксел 1" съпредседателят на Атлантическия съвет у нас Иван Анчев.

"Няма да е много далеч технологичният момент, в който вместо войници на бойното поле ще има технически съоръжения, които ще могат да стрелят и да воюват с противника, който и да е той и където и да е той", прогнозира специалистът.

На въпрос на Милена Милотинова има ли риск за България, в контекста на случилото се в Полша, Анчев отговори: "Безспорно винаги има риск и ние трябва да сме подготвени за подобен вариант, за подобен сценарий. Рискът е, ако не толкова пряк в момента, то поне дългосрочен".

"На първо място, защото имаме една враждебна на България и на западната цивилизация държава само на неколкостотин километра от нас. Визирам Руската федерация, която открито ни обяви за врагове. Така че ние в такава среда трябва да очакваме всякакъв вид провокации", подчерта Анчев.

Той е на мнение, че трябва да видим какви са нашите способности за защита от подобен тип атаки.

Според него е добра идея България и Европа да почерпят опит от Украйна за технологичните възможности за защита от руските дронове.