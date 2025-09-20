Сърбия показва мускули, плаши Балканите с военен парад СНИМКИ И ВИДЕО

1 / 16 / 16

В сръбската столица Белград днес се проведе военен парад „Силата на единството“, в който участваха над 10 000 военнослужещи и бяха представени около 2500 единици оръжие и военна техника, над 600 превозни средства, 70 самолета и 20 плавателни съда.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия иска мир, но също така знае как да запази своята територия. Той каза, че декларацията за военно сътрудничество между Хърватия и Словения, която двете страни подписаха на 5 септември, е неприятелска по отношение на Сърбия. Според него, когато се прави военен съюз с хърватите, "ви е ясно срещу кого е този съюз. (...) Направили са го срещу нас. Ние трябва да реагираме търпеливо, спокойно, да укрепваме капацитетите си, да укрепваме политическите си позиции в света, ние трябва добре да разбирам, че те имат силна подкрепа в НАТО и ЕС, че ще я имат и при този друг съюз, те чакат само още България да се присъедини".

Парадът

Сред първите единици бойна техника, показани на парада, бяха бронираните бойни машини „Лазар 3“, „Милош“ и „Хъмър“, следвани от системи за противовъздушна отбрана и дронове камикадзе „Шадоу 25“ и „Шадоу 50“.

След това бяха показани ракетната система „Пулс“ с обхват до 300 километра и руското оръжие „Красуха“ – система за електронна война и заглушаване на самолети. Двете системи са придобити през 2022 г.

В последната част на парада се появиха множество изтребители МиГ-29, транспортни самолети, както и два многоцелеви самолета „Рафал“.

Събитието завърши със скокове на парашутисти от височина между 1500 и 2000 метра, носещи държавните знамена и знамена на сръбската армия, пише БТА.

Вучич отхвърли критиките относно днешното провеждане на военния парад и посочи, че на него са присъствали над 47 000 граждани „за разлика от 237 от тези“, които „го критикуват в някои медии и в социалните мрежи“, съобщава AN1.

На пресконференция в Белград с лидера на управляващата коалиция в Република Сръбска Милорад Додик той оцени външния вид и функционалността на Сръбската армия като „космически подобни“, в сравнение с периода преди идването на власт на Сръбската прогресивна партия, на която е член.

Той изрази благодарност към чуждестранните делегации, които дойдоха, особено от ОАЕ.

Вучич каза, че на парада е имало 47 392 граждани, тоест, че „толкова много от тях са преминали през вратите“ - два входа в двата края на пространството в Нови Белград, където се е провел парадът, и добави, че сред събралите се на кръговото движение близо до община Нови Белград, които той нарече „блокади“, в един момент е имало 237 души, а по-късно са станали 186.

Той отхвърли критиките и отношението им, цитирайки популярната поговорка: „Колкото по-празна е тиквата, толкова по-груба е“, включително съобщението на представителя на опозиционното Движение на свободните граждани, че по време на парада членове на военната полиция „Кобра“ са носили жълти жилетки по време на учението, което намеква за студентите.

„Ами, те трябва да носят жълти или оранжеви маркери и жилетки, за да се отличават“, обясни Вучич, който определи отношението, противоречащо на това, представено от властите, като „неповторима лекомислие и безотговорност“.