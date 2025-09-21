В атмосфера далеч от тази на погребение: САЩ се сбогува с Чарли Кърк НА ЖИВО

Снимка: БГНЕС 1 / 7 / 7

Огромни тълпи от опечалени се втурнаха в стадион в Глендейл, Аризона, за погребението на Чарли Кърк, консервативния активист, който беше смъртоносно прострелян в университет в Юта този месец. Звучи музика за богослужение, а местата намаляват, тъй като десетки хиляди поддръжници се тълпят на службата.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и членове на неговия кабинет ще говорят на службата, което доведе до изключително засилени мерки за сигурност. Кърк е имал директна връзка с президента и е бил личен приятел на много служители на Тръмп.

Ерика Кърк, която поема ръководството на организацията на покойния си съпруг, Turning Point USA, също ще говори. Кърк каза, че е измъчвана от загубата на любящ съпруг и баща и се е заклела да продължи делото му.

Атмосферата обаче е далеч от тази на погребение.

Повечето присъстващи, които чакат от ранните сутрешни часове, за да влязат, са облечени в червено, бяло и синьо — както препоръчаха организаторите. Почти никой не е дошъл в черно.

Сред множеството се вижда голямо възрастово разнообразие — от тийнейджъри до възрастни хора, като много семейства са довели и малките си деца.

Преди да започне службата, на сцената се качиха християнски банди, изпълняващи песни са Бог и Исус, а публиката пееше с тях с вдигнати ръце във въздуха.