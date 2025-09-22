IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Киев: Руските войски се изтеглиха от Беларус след края на военните учения

Ученията се проведоха между 12 и 16 септември на 41 полигони в Беларус и западна Русия

22.09.2025 | 17:00 ч. Обновена: 22.09.2025 | 18:09 ч.
БГНЕС

Русия изтегли войските си от Беларус след провеждането на военните учения „Запад-2025“, заяви говорителят на украинската Държавна гранична служба Андрий Демченко, цитиран от "Киев Индипендънт".

Ученията се проведоха между 12 и 16 септември на 41 полигони в Беларус и западна Русия.

Маневрите "Запад", които според Кремъл включваха около 100 000 военнослужещи, продължават да бъдат източник на напрежение за източния фланг на НАТО.

Демченко каза, че по време на ученията и след тях не е наблюдавана враждебна активност в близост до украинската граница. Всички тренировъчни полигони се намираха дълбоко в територията на Беларус.

"Граничните групи, разузнавателните подразделения, Министерството на отбраната и Държавната гранична служба активно наблюдаваха ситуацията в Беларус, за да разберат ясно как се развива тя. Искахме да сме сигурни, че няма да се опитат да създадат провокации близо до нашата граница", добави говорителят, цитиран от БГНЕС.

Ученията "Запад", провеждани на всеки четири години, официално се фокусират върху отбранителни операции, но отдавна предизвикват притеснения в Европа. С началото на ученията Полша затвори всички гранични пунктове с Беларус до ново нареждане. 

Беларус Русия военни учения Войната в Украйна
