Затварянето на границата на Полша с Беларус рискува да задуши търговията между ЕС и Китай

Временна предпазна мярка, предприета по време на последните военни учения на Русия, се превръща в спиране на железопътния превоз на товари между Китай и ЕС, чиято стойност възлиза на 25 милиарда евро годишно, пише Politico.

Военните учения на Русия може и да са приключили, но Полша не се отпуска – тя реши да остави границата си с Беларус затворена за неопределено време, прекъсвайки търговската артерия между Китай и ЕС, която е на стойност 25 милиарда евро годишно.

Варшава затвори границата си с Беларус в петък, за да наблюдава по-добре мащабните руско-беларуски учения "Запад".

Но това, което беше обявено като временна предпазна мярка, сега изглежда безкрайно, като правителството се позовава на "загриженост за безопасността на полските граждани" и добавя, че "трафикът ще бъде възстановен, след като границата стане напълно безопасна".

Мярката идва в момент на висока дипломатическа напрегнатост,

след като миналата седмица Русия тества отбранителните сили на Полша, изпращайки рояк дронове в нейното въздушно пространство, и на фона на нарастващия дипломатически натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп да накаже Китай за подпомагането на военните действия на Кремъл в Украйна. Полското правителство заяви, че „логиката на търговията“ се замества от „логиката на сигурността“.

От решаващо значение е, че затварянето засяга търговски маршрут, по който се превозва 90% от железопътния товар между Китай и ЕС.

По този маршрут обемът на товарите между Китай и ЕС е нараснал с 10,6% през 2024 г., а стойността на стоките е скочила с почти 85% до 25,07 млрд. евро. Коридорът вече представлява 3,7% от цялата търговия между ЕС и Китай, което е увеличение от 2,1% спрямо предходната година – жизненоважен канал за гигантите в електронната търговия като Temu и Shein.

Полските фирми също могат да бъдат засегнати.

Държавната компания PKP Cargo заяви, че кратките закъснения могат да бъдат преодолени, но предупреди, че продължителното затваряне ще отклони търговията на юг, през Казахстан, Каспийско и Черно море и към Южна Европа или Турция.

Затварянето идва само седмица след като компанията пусна първия си товарния влак Варшава–Китай, превозващ стоки от няколко европейски страни – символично пътуване, целящо да затвърди ролята на Полша като транспортен център и да повиши международния профил на PKP Cargo.

"Пълното затваряне на границата е сериозен проблем – не само за транспорта и логистиката, но и за цялата икономика", заяви Артур Калисиак, директор по стратегически проекти в браншовата асоциация „Транспорт и логистика Полша“. Той добави, че около 10 000 беларуски шофьори, наети от полски транспортни фирми, също са блокирани – не могат да се върнат на работа в Полша, нито дори да се приберат у дома.

Всички товари в момента са блокирани, включително и тези, които са чувствителни към времето, като лекарства и храни. Що се отнася до алтернативите, „може да се опитате да минете през Литва или Латвия, но това, разбира се, отнема повече време и пари. И дори тогава няма гаранция, че тези граници ще останат отворени“, каза той.

Беларуската опозиционна медия Belsat съобщи за опити да се импровизират нови вериги за доставки, като заяви, че е създаден обходен вариант, при който натоварен камион се отправя към терминал в Каунас, Литва, Лодз, Полша, или Дуисбург, Германия, откъдето товарът се прехвърля и след това влиза в Беларус през литовски железопътни прелези.

"Ситуацията е много трудна", заключи Калисиак. „Правителството казва, че следи ситуацията и че границата ще бъде отворена отново, когато е безопасно. Това е всичко, което знаем... така че от бизнес гледна точка не знаем нищо.“

„Решението за затваряне на границата с Беларус ще остане в сила до ново нареждане. По-нататъшни стъпки по въпроса все още не са взети“, потвърди пред репортери в сряда говорителят на полското правителство Адам Шлапка.

Без да се очертава дата за отваряне, бизнесът няма ясна информация дали ще получи компенсации.

"Загубите ще бъдат оценени, след като разберем колко дълго ще бъде затворена границата. Тогава министерствата ще могат да подготвят оценка, която ще послужи като основа за решенията на правителството относно евентуална държавна подкрепа за отделни промишлени сектори", заявиха от Министерството на вътрешните работи.

Китайският външен министър Ван И пристигна в Варшава в понеделник, за да разговаря с полския си колега Радослав Сикорски.

"По време на разговорите стана много ясно, че в тази ситуация логиката на търговията, която е изгодна и за нас, се замества от логиката на сигурността. Това беше изразено много ясно от министър Сикорски“, заяви говорителят на полското външно министерство Павел Вронски.

Той добави, че китайската страна не е отправила директни искания за отваряне на границата.

Преди срещата на министрите Пекин вече беше заявил, че се надява Полша да „предприеме ефективни мерки за осигуряване на безопасното и безпроблемно функциониране на [железопътната връзка на границата с Беларус] и стабилността на международните индустриални и вериги за доставки“, като подчерта, че China-Europe Railway Express е „флагмански проект“ в сътрудничеството на Китай с Полша и ЕС.

Но Китай не е единственият играч в тази игра. „Има и Съединените щати, с които имаме много близки отношения. Сигурен съм, че Вашингтон е повече от доволен от затварянето на маршрутите – поне временно – защото те оказват натиск върху Европейския съюз да въведе допълнителни тарифи върху Китай във връзка с руския износ на петрол и газ за Китай“, заяви Пиотр Кравчик, бивш шеф на полската външна разузнавателна служба.

„Смятам, че те са доволни, че вместо тарифи, основният сухопътен коридор за китайски стоки сега е блокиран за известно време“, добави той. „Също така съм сигурен, че американците се усмихват и подкрепят полското правителство да не бърза да го отвори отново – поне не в близко бъдеще.“

Европа също е на масата, но както отбеляза Кравчик, „не съм видял никаква реакция от никоя страна – нищо от Комисията и нищо от столиците. Така че може би и Европа не е недоволна от блокирането на основния коридор.“

„Ако този коридор е блокиран, тогава те трябва да използват други маршрути – например въздушен транспорт или морски транспорт... Мисля, че например пристанищата в Ротердам и Хамбург биха били много щастливи да приемат стоките, които вече не могат да преминават през полско-беларуската граница“, добави той.

Що се отнася до позицията на Китай, Конрад Поплавски, икономист в Центъра за източни изследвания във Варшава – правителствен консултативен мозъчен тръст – заяви, че сумите, които са заложени, са значителни, но не променят играта.

Затварянето е по-важно за вътрешните западни провинции на Китай, добави той, които разчитат в голяма степен на железопътните връзки и нямат достъп до морски пристанища. „Все пак не става дума за огромни обеми на търговия – по-скоро е стабилен поток, важен за някои индустрии, но в никакъв случай критичен като цяло.“

„Големият въпрос е дали затварянето на границата представлява проблем от достатъчно голям мащаб – не само за Беларус и Русия, но може би и за Китай – за да предизвика по-голяма реакция“, заключи Поплавски.

Но макар и стойността на търговията, преминаваща през полско-беларуската граница, да е значителна, той отбеляза, че все пак не е достатъчно голяма, за да накара Пекин да промени позицията си спрямо Москва или Минск.