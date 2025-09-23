Русия използва психиатрични методи от съветската епоха, за да заглуши антивоенните гласове

Според Ройтерс, позовавайки се на доклад на ООН от 22 септември, Русия се връща към психиатричните методи от съветската епоха, за да заглуши антивоенните гласове.

Констатациите са на Мариана Кацарова, специален докладчик на ООН по правата на човека в Русия, която заяви, че авторитаризмът в страната се е засилил след пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г.

"Наказателната психиатрия се завърна като инструмент срещу антивоенните гласове", каза Кацарова, отбелязвайки, че дисидентите са изправени не само пред принудително психиатрично задържане, но и пред мъчения и наказателно преследване.

Според доклада руските власти са използвали принудителни психиатрични мерки средно 23 пъти годишно от 2022 г. насам. Между 2015 и 2021 г. цифрата е била едва около пет случая годишно.

Специалният докладчик подчерта, че тези репресивни практики се подсилват систематично под прикритието на закони за национална сигурност и други държавни мерки.

"Това е стар съветски инструмент за репресии срещу дисиденти – в този случай антивоенни активисти и журналисти", добави Кацарова.

Правозащитниците предупреждават, че зависимостта на Кремъл от тези методи сигнализира за все по-вкоренена система от репресии.

Преди това беше съобщено, че руското правителство е предложило на руския лидер Владимир Путин официално да се оттегли от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание, включително всички допълнителни протоколи към нея.