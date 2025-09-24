От Белия дом обвиниха ООН в саботаж заради инцидента със счупения ескалатор ВИДЕО

Речта на Доналд Тръмп в Ню Йорк беше остра, критикуваща и вдъхновителна, но… това, което изкара президентът на САЩ е от равновесие, е случка в коридорите на ООН. Инцидентът толкова разгневи Тръмп, който разпалено обвини ООН за случката и само добрата форма на първата дама я е предпазила от падане.

От Белия дом осъдиха охраната на ООН и обвини служителите си, че умишлено са изключили ескалаторите, за да злепоставят президента Тръмп преди гневната му реч пред световните лидери.

Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха принудени да се качат по ескалатор във вторник, когато той внезапно спря. Въпреки инцидента семейство Тръмп се изкачи пеш по спрения ескалатор.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит веднага цитира репортаж на The Times от неделя, в който се отбелязва, че служители на ООН са се “пошегували“, че могат да изключат ескалаторите и асансьорите в сградата. Според съобщенията, шегаджите планирали да накарат Тръмп да се качи по стълбите и “просто да му кажат, че са свършили парите“.

"Ако някой в ​​ООН умишлено е спрял ескалатора, докато президентът и първата дама са стъпвали върху него, той трябва да бъде уволнен и разследван незабавно", беснееше Ливит в публикация в X.

If someone at the UN intentionally stopped the escalator as the President and First Lady were stepping on, they need to be fired and investigated immediately. The Times reported this on Sunday.👇 pic.twitter.com/NitsWbGYG0 — Karoline Leavitt (@PressSec) September 23, 2025

Инцидентът сякаш зададе тона на огнената тирада на Тръмп, като по-късно президентът се подигра: "Всичко, което получих от Организацията на обединените нации, беше ескалатор на път нагоре, който спря по средата... Ако първата дама не беше в отлична форма, щеше да падне."

"Механизмът за безопасност е бил задействан неволно от някой, който е бил пред президента на ескалатора", заяви говорителят на ООН Фархан Азиз Хак пред The ​​Times по повод инцидента. Говорителят добави, че ескалаторът незабавно е бил рестартиран и вече е в експлоатация.

Според Times of London, служители на ООН са обсъждали идеята да спрат ескалаторите и асансьорите в сградата, като начин да се подчертае недостигът на финансиране, с който организацията се е сблъскала при управлението на Тръмп.

"Една от идеите, които се разпространяваха, беше да се изключат ескалаторите и асансьорите и просто да се каже на Тръмп, че парите са свършили, така че е трябвало да се качи по стълбите", съобщи изданието. Теория, която се разпространи и от Белия дом.

Тръмп е спрял финансирането на ООН за около 1 милиард долара, откакто встъпи в длъжност през януари.