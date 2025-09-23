Тръмп: Изменението на климата е най-голямата измама, извършвана някога по света

Изменението на климата е най-голямата измама, извършвана някога по света, според мен. Това заяви американският президент Доналд Тръмп по време на речта си на общите дебати на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, съобщава Ройтерс.

„Край на глобалното затопляне, край на глобалното захлаждане. Всички тези прогнози, направени от Организацията на обединените нации и много други, често по лоши причини, бяха погрешни. Те бяха направени от глупави хора, които струваха богатството на страната си и не дадоха на същите тези страни никакъв шанс за успех. Ако не се отървете от тази зелена измама, страната ви ще се провали“, каза той.

ООН призова държавите да представят актуализирани планове за климата на Общото събрание, стремейки се да съживи глобалния импулс за справяне с изменението на климата.

Последните данни показват, че глобалното затопляне и неговото въздействие върху температурата, промените в океаните, екстремните метеорологични условия и горските пожари оттогава се развиват по-бързо от очакваното.

„Съединените щати ще нанесат нови удари срещу кораби, за които се твърди, че са свързани с венецуелски наркокартели, тъй като Вашингтон няма друг избор. Наскоро започнахме да използваме огромната сила на американските военни, за да унищожим венецуелските терористи и мрежите за трафик, водени от венецуелския президент Николас Мадуро“, каза още Тръмп. „Всеки терорист, който контрабандно внася наркотици в Съединените щати, трябва да бъде предупреден, че ще го заличим от лицето на земята. Нямаме друг избор. Смятам, че миналата година загубихме 300 000 души заради наркотици, фентанил и други наркотици. Всяка лодка, която потапяме, има достатъчно наркотици на борда, за да убие над 25 000 американци. Няма да позволим това.“

По думите му, ООН е бездействаща и не успява да помогне за разрешаването на международни кризи.