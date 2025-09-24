Първата дама Мелания не се впечатли от пламенната реч на Тръмп в Ню Йорк

Президентът Доналд Тръмп се разчувства, докато произнасяше пламенната си реч на Общото събрание на ООН. Но един от присъстващите, който изглеждаше по-малко впечатлен, беше първата дама.

Мелания изглеждаше безизразна, докато съпругът ѝ беснееше за всичко - от миграцията до войната и твърдението му, че изменението на климата е "измама". Първата дама на моменти дори изглеждаше сърдита. Докато залата избухваше в аплодисменти, когато Тръмп завърши с “Бог да благослови народите по света“, първата дама – елегантна в кремав костюм и карамелена блуза – сякаш се присъедини едва когато забеляза, че обективът на фотограф е насочен към нея.

В друг момент член на руската делегация извади телефона си – очевидно с удивление – и сякаш започна да снима тирадата на Тръмп, докато той обвини Европа в лицемерие, че купува петрол и газ от Москва, докато осъжда Кремъл. И в друг момент, който повдигна вежди, премиерът на Папуа Нова Гвинея Джеймс Марапе сякаш извади слушалката си с превод на живо по средата на речта, усмихвайки се, докато Тръмп продължи тирадата си.

В удивителното си обръщение Тръмп обвини ООН във “финансиране на атака“ срещу Запада чрез имиграция и предупреди, че Европа "отива по дяволите".

Избухването дойде след поредица от гафове на срещата на върха - включително принудителното изкачване на семейство Тръмп по счупен ескалатор при пристигането си. Произшествието сякаш зададе тона на огнената тирада, като по-късно президентът се подигра: "Всичко, което получих от Организацията на обединените нации, беше ескалатор на път нагоре, който спря по средата... Ако първата дама не беше в отлична форма, щеше да падне."

По време на речта си Тръмп се хвалеше с многото конфликти, на които твърди, че е сложил край и критикуваше ООН, че не се е опитала да помогне с нито един от тях.

“Прекратих седем войни, работих с лидерите на всяка държава и дори не получих обаждане от ООН, което да ми предложи помощ за финализиране на сделката. Организацията на обединените нации не беше там за нас. Те не бяха там. Помислих си за това след факта, не по време на тези преговори... каква е целта на ООН? Тя дори не се доближава до това да реализира този потенциал“, оплака се президентът.

"Това са двете неща, които получих от Организацията на обединените нации: лош ескалатор и лош телесуфлер", добави Тръмп.

Президентът предположи, че враждата с организацията е дълга няколко десетилетия.